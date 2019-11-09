Подорожчання електроенергії в Україні: коли і на скільки зростуть тарифи

Тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть зрости в 2021 році на 10-15%.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт з питань житлово-комунальних послуг Андрій Нікончук, коментуючи заяву нового голови НКРЕКУ Валерія Тарасюка про необхідність зрівняти ціни на електроенергію для населення і підприємців.

На думку Нікончука, подорожчання ймовірне після повноцінного запуску ринку електроенергії в Україні.

"Це відбудеться не сьогодні і не завтра, але як мінімум з 2021 року, коли має бути відпущений механізм ринкового формування ціни. Щоб не було такого, коли вартість кіловата електроенергії для промисловості вже ринкова, а вартість кіловата електроенергії для населення ще якимось чином дотується", – пояснив він.

"Далі вже буде ринок – жорсткий, непрогнозований, але ринок", – уточнив експерт.

Нікончук додав, що спочатку ідея ринку припускала, що вартість кіловата електроенергії може навіть знизитися внаслідок ринкової конкуренції.

"Дійсно, умовно така можливість з'явилася. На сайті ліцензіата мають фігурувати вже понад 600 різних постачальників електроенергії, якщо я не помиляюся. За рахунок того, що вони конкуруватимуть за споживача, і має відбуватися зниження вартості. Чи відбудеться це на практиці – мені сказати складно", – зізнався він.

"Думаю, що варто очікувати подорожчання на 10-15%. На перший період", – констатував фахівець.

Регулятор пообіцяв зростання цін на електроенергію для українців

Як писав OBOZREVATEL:

У квітні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон "Про ринок електричної енергії", який мав змінити принцип доставки електроенергії споживачам з 1 липня 2019 року.

Запуск ринку мав призвести до більш справедливого формування цін, однак через низький рівень конкуренції і скасування субсидій Кабмін вирішив "врятувати" ціни для споживачів, і ввести механізм ПСО.

У листопаді 2019 року новопризначений глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Валерій Тарасюк назвав "самообманом" низькі тарифи на електроенергію і заявив, що необхідно вирівняти ціни для населення і для промисловості.

Як заощадити електроенергію і платити менше – читайте в цьому матеріалі.

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