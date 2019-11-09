Головна Новини
9 листопада • оновлено в 19:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Подорожчання електроенергії в Україні: коли і на скільки зростуть тарифи

4.3т Читати матеріал російською

Тарифи на електроенергію для населення в Україні можуть зрости в 2021 році на 10-15%.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт з питань житлово-комунальних послуг Андрій Нікончук, коментуючи заяву нового голови НКРЕКУ Валерія Тарасюка про необхідність зрівняти ціни на електроенергію для населення і підприємців.

Новини
"Слуга народу" відновлює імпорт із Росії: до чого призведе нове "еклектро" рішення

На думку Нікончука, подорожчання ймовірне після повноцінного запуску ринку електроенергії в Україні.

"Це відбудеться не сьогодні і не завтра, але як мінімум з 2021 року, коли має бути відпущений механізм ринкового формування ціни. Щоб не було такого, коли вартість кіловата електроенергії для промисловості вже ринкова, а вартість кіловата електроенергії для населення ще якимось чином дотується", – пояснив він.

"Далі вже буде ринок – жорсткий, непрогнозований, але ринок", – уточнив експерт.

Новини
Ціну на газ для українців помітно підвищили: кому доведеться платити більше

Нікончук додав, що спочатку ідея ринку припускала, що вартість кіловата електроенергії може навіть знизитися внаслідок ринкової конкуренції.

"Дійсно, умовно така можливість з'явилася. На сайті ліцензіата мають фігурувати вже понад 600 різних постачальників електроенергії, якщо я не помиляюся. За рахунок того, що вони конкуруватимуть за споживача, і має відбуватися зниження вартості. Чи відбудеться це на практиці – мені сказати складно", – зізнався він.

"Думаю, що варто очікувати подорожчання на 10-15%. На перший період", – констатував фахівець.

Регулятор пообіцяв зростання цін на електроенергію для українців

Регулятор пообіцяв зростання цін на електроенергію для українців

Як писав OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Реформа ринку електроенергії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Реформа ринку електроенергії Тарифи ЖКГ і субсидії Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Андрій Нікончук
Місце
Україна
Теги
тарифи цены комунальні послуги
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
22
6
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Замечательная новость. В смысле, что есть недоумки, которые хотят транслировать укр-СМИ в ОРДЛО. Почитайте укр-СМИ - беспредел ментов, безумные цены на коммуналку с постоянным подорожанием услуг, уменьшение субсидиантов, сворачивание медицины и образования - и все эти новости в ОРДЛО, а потом скулить типа И почему кляти сепары не хотят возвращаться в Украину?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, И добавлять Да потому что им российские каналы мозги промыли.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Вот сейчас, крымчане ещё больше захотели вернуться на Украину))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Пигин Макс, Ну да, ведь им рос-тв все мозги промыло.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо гнать этих умников в шею!!!почему это люди должны платить как предприниматель???они на этом электричестве зарабатывают а люди нет!!!!предприниматель этот свет отбивает а люди нет!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Pavlov Pavel, а ишшо самогон варить, биткойны майнить...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Артеллерист Моня, Ну так любой может отбивать - вышиванки вышивать на продажу например.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки