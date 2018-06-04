В Україні подешевшали долар і євро

Національний банк у понеділок, 4 червня, зміцнив курс гривні по відношенню до долара і євро.

Зокрема, офіційний курс гривні до європейської валюти був встановлений на рівні 30,47 грн/€, йдеться на сайті НБУ.

Таким чином, євро в порівнянні з попереднім робочим днем подешевшав на 9 копійок.

У той же час курс долара впав на 1 копійку до 26,11 грн/$.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки в 24 грн/$ .

У той же час міжнародне рейтингове агентство S&P в своєму новому прогнозі змінило очікування курсу національної валюти України на кінець цього року з 27,3 до 29,5 грн/$.

Також стало відомо, що чекає на курс долара в Україні цього літа.