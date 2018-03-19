В Україні податок на нерухомість виріс на 133%: скільки заплатимо

Уже через кілька місяців українцям почнуть приходити квитанції з повідомленнями про те, що до кінця серпня необхідно сплатити податок на нерухомість. Податок сплачується за минулий рік і прив'язаний до мінімальної зарплати, в цьому році суми в квитанціях виростуть більш ніж в два рази (на 133%).

Зггідно з ст. 266 Податкового кодексу, фізичним особам, тобто простим українцям, дається 60 днів на сплату податку. Відлік починається з дня, коли прийшла квитанція. Згідно з кодексом, платити потрібно тільки за "зайві" квадратні метри. А це від 60 кв.м для квартир і від 120 кв.м для будинків. Якщо є і будинок, і квартира, то податкова пільга становить 180 кв.м. Тобто платити потрібно тільки починаючи з 181-го квадрата.

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Гроші йдуть до місцевого бюджету, а місцева влада має право збільшити пільгу. Наприклад, прийняти рішення стягувати плату за квартиру площею понад 70, а не 60 кв.м. Правда, більшість міських рад таким правом не скористалась.

Ставка податку - не більш 1,5% від мінімальної зарплати (за рішенням місцевої влади може бути і менше 1,5%). Наприклад, у минулому році за квартиру площею 90 кв.м. при ставці в 1% і "стандартною" пільгою, потрібно було заплатити податок розміром 413,4 грн. У цьому році за таку ж квартиру і при таких же умовах доведеться заплатити вже 960 грн.

За кожен місяць прострочення потрібно платити штраф. За перший місяць "борг" збільшиться на 20%. Крім того, на заборгованість можуть нараховувати пеню.

Як повідомляв "Обозреватель", у 2017-у максимальну розрахункову ставку податку на нерухомість знизили в два рази - з 3 до 1,5% від мінімалки.