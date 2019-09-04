В Україні автоматично зважуватимуть авто на дорогах: як працюватиме нововведення

"Укравтодор" відкриє шість пунктів автоматичного зважування авто у русі Weight-in-Motion (WiM).

Про це розповів виконувач обов'язків глави компанії Славомир Новак у інтерв'ю "Сегодня". За його словами, повністю впровадити ваговий контроль на дорогах України можна тільки після розширення штату "Укртрансбезпеки".

"Щоб реально контролювати відремонтовані дороги, треба набагато більше людей. Що ми можемо зробити, щоб не чекати на зміни у "Трансбезпеці"? Ми запускаємо систему автоматичного зважування у русі – це така система, яка вбудовується в дорогу і без зупинки машини здійснює автоматичне зважування. Якщо є порушення, то автоматично нараховується штраф і інформація відразу передається у "Трансбезпеку" або поліцію. Поліція має зупинити цю машину і забезпечити її розвантаження. Ми цю систему вже запускаємо. Буде шість пунктів WiM на в'їздах до Києва у цьому році. У жовтні ми плануємо відкриття перших пілотних проектів", – розповів Новак.

Він наголосив, що ця система коштує дорого, але приносить результати. Адже поки ваговий контроль відсутній на відремонтованих дорогах, то вже за кілька років ці дороги можуть знову стати розбитими.

Новак розповів про штрафи за перевантажені авто

"Приклад перевантаженого транспорту ми бачимо особливо в областях, де розвинений сільськогосподарський бізнес. І це проблема – недобросовісні перевізники повністю знищують те, що ми відбудували за рахунок платників податків. <...> Вона (система. – Ред.) недешева, але дає хороший результат. Вона повністю усуває людський фактор, повністю автоматизована і об'єктивна. Вартість одних воріт – 1 млн євро", – зазначив глава "Укравтодору".

За його словами, Україна вже домовилася зі Світовим банком та іншими представниками міжнародних фінансових організацій про фінансування цього проєкту.

"Якщо проєкт буде вдалим, ми переконаємо політиків, що це потрібно, і будемо шукати додаткове фінансування. Є можливість отримати кошти з грантів Євросоюзу, наші друзі з Брюсселя кажуть, що готові шукати для нас фінансування на системи автоматичного контролю ваги. Частина коштів може бути грантовою, частина – бюджетною, частина може бути з фонду безпеки – все це питання майбутнього", – підсумував Новак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на під'їзді до Києва встановили два майданчики для зважування автомобілів під час їхнього руху. Проєкт WIN почали впроваджувати з 26 серпня.

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