В Україні конфіскат з митниці продаватимуть на аукціонах

Кабінет міністрів України підтримав порядок проведення електронних аукціонів для конфіскованих митницею товарів.

Відповідна постанова була затверджена в середу, 4 грудня. Про це в Facebook повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Документ затверджує новий порядок реалізації товарів на митних аукціонах із застосуванням електронних торговельних систем.

У Мінфіні зазначили, що держпідприємство "Прозорро.Продажі" визначено відповідальним за функціонування такої системи.

"Нова постанова дозволить підвищити відкритість і прозорість продажу товарів, які перейшли у власність держави за порушення законодавства з питань митної справи. Це сприятиме застосуванню широкого кола потенційних покупців, а значить, і збільшенню обсягів надходжень до держбюджету завдяки коштам від реалізації товарів", – резюмували представники відомства.

Кабінет міністрів України підтримав порядок проведення електронних аукціонів для конфіскованих митницею товарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

Проєкт закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

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