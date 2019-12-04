В Україні почнуть оцінювати ефективність роботи голів ОДА: що вирішив Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з наступного року уряд введе КРІ (ключові показники ефективності) діяльності керівників обласних державних адміністрацій.
"Разом із Дмитром Дубілетом (міністр Кабінету міністрів. – Ред.) ми вже розробили систему оцінки показників роботи голів ОДА", – написав він у Facebook.
За його словами, ефективна робота державного апарату та системний моніторинг діяльності працівників – один із пунктів програми діяльності нового уряду.
"Ми дамо змогу навчитися та отримати нові компетенції тим, хто цього хоче. Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися – йому доведеться попрощатися зі службою", – резюмував Гончарук.
Ефективна робота державного апарату та системний моніторинг діяльності працівників — один з пунктів програми діяльності нового уряду
Facebook Олексій Гончарук
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про плани уряду відмовитися від паперового документообігу в роботі державного апарату.
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