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4 грудня • оновлено в 13:34
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В Україні почнуть оцінювати ефективність роботи голів ОДА: що вирішив Гончарук

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з наступного року уряд введе КРІ (ключові показники ефективності) діяльності керівників обласних державних адміністрацій.

"Разом із Дмитром Дубілетом (міністр Кабінету міністрів. – Ред.) ми вже розробили систему оцінки показників роботи голів ОДА", – написав він у Facebook.

За його словами, ефективна робота державного апарату та системний моніторинг діяльності працівників – один із пунктів програми діяльності нового уряду.

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"Ми дамо змогу навчитися та отримати нові компетенції тим, хто цього хоче. Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися – йому доведеться попрощатися зі службою", – резюмував Гончарук.

Ефективна робота державного апарату та системний моніторинг діяльності працівників — один з пунктів програми діяльності нового уряду

Ефективна робота державного апарату та системний моніторинг діяльності працівників — один з пунктів програми діяльності нового уряду

Facebook Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про плани уряду відмовитися від паперового документообігу в роботі державного апарату.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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