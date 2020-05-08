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8 травня • оновлено в 21:48
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В Україні почали продавати квитки до чотирьох країн: дати і напрямки

1.7т
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Українська авіакомпанія оголосила про продаж квитків до Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю та США.

Рейси заплановані з 23 травня, повідомляється на сайті компанії "Міжнародні авіалінії України".

В Україні почали продавати квитки до чотирьох країн: дати і напрямки

24tv.ua

Так, клієнтам пропонуються рейси з Києва до Берліна, Лондона, Тель-Авіву і Нью-Йорка.

Нагадаємо, що Чехія перезапустить польоти з Праги до України. У числі перших напрямків будуть Київ і Одеса

Раніше OBOZREVATEL писав, що українці зможуть літати до інших країн не раніше вересня. Якщо коронавірус відступить – перші повноцінні польоти варто очікувати точково, в окремі країни – Єгипет, Туреччину та інші. Але наприкінці 2020 року кордони, швидше за все, знову закриють.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
МАУ
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