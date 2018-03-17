В Україні платити податки з зарплат будуть по-новому: кого і як торкнеться

Вже незабаром українцям з високими зарплатами доведеться платити більше. Міністерство соціальної політики пропонує прибрати обмеження і нараховувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) з усієї зарплати. Торкнеться таке нововведення всього 60 тис. осіб - це ті, хто офіційно заробляє більше 55,8 тис. гривень. З одного боку, Пенсійний фонд, за підрахунками чиновників, може отримати додатково близько 5 млрд гривень, але з іншого боку про зняття обмеження на максимальну пенсію не йдеться. Тобто навіть якщо платити соціальний внесок розміром в 100 тис. гривень, на "заслуженому відпочинку" все одно можна буде претендувати лише на 13,7 тис.

"Обозреватель" розібрався, куди можуть витратити "зайві" 5 млрд гривень і хто за це заплатить.

Чому Пенсійному фонду не вистачає грошей

Цього року дефіцит Пенсійного фонду (ПФ) буде на рівні 140 млрд гривень. У всякому разі, саме така "дотація" передбачена в прийнятому держбюджеті. Головні причини величезної "дірки" у Фонді - висока тіньова зайнятість (основне джерело доходу ПФ - внески з зарплат) і демографічна ситуація. Так, на даний момент співвідношення працюючих і пенсіонерів фактично знаходиться на рівні один до одного. Є й інша причина - низькі зарплати в Україні. Для прикладу, мінімальна зарплата в Україні - 3723 гривні, а мінімальна пенсія - 1373 гривні. Щоб заплатити одну мінімальну пенсію потрібно отримати ЄСВ майже з 1,7 мінімальної зарплати. Ця диспропорція і призводить до появи "дірки" в Пенсійному фонді.

Свою роль зіграло і рішення про зниження ставки ЄСВ. Ще кілька років тому в середньому з кожної зарплати платили внесок в 37%, зараз же - 22%. Надходження до Фонду скоротилися, в дефіцит зріс. У минулому році, в тому числі завдяки зростанню мінімальної зарплати в два рази, надходження в ПФ збільшили на 50 млрд гривень. Але отриману суму витратили на "осучаснення" пенсій. Зараз же перед урядом стоїть завдання підвищити пенсії військовим, на що додатково знадобиться близько 10 млрд гривень. Але збільшувати дефіцит ПФ при цьому не можна.

Які податки платять українці

У тому числі з цієї причини Міністерство соціальної політики і прийняло рішення взяти більше у "багатих українців". Таких у відомстві нарахували близько 60 тис. Чоловік. За рік з них додатково можуть отримати по 83 тис. гривень.

"Ми розробили регресивну шкалу, яка дозволить відраховувати соціальні внески з усієї суми зарплати. Звичайно було б здорово, якби отчислялись все 22%, скажімо, з 7 мільйонів, але це може привести до того, що почне скорочуватися розмір самої зарплати", - цитує міністра соцполітики Андрія Реву прес-служба відомства.

Як змінюють ЄСВ

Тобто в уряді пропонують ставку ЄСВ на суму, наприклад, вище 55,8 тис. гривень, встановити нижче 22%. Але платити при цьому доведеться, навіть якщо розмір зарплати сягає мільйона гривень.

"За" і "проти": багаті платять більше, але отримують низькі пенсії

З одного боку, українці з високими зарплатами дійсно можуть платити податки вище, така практика (прогресивна шкала оподаткування) існує в багатьох країнах, пояснює експерт в сфері пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко. Але при цьому і розмір їх пенсії повинен бути вище. Навіть зараз, при обмеженні в 55,8 тис. гривень, українець з великою зарплатою зможе отримати на заслуженому відпочинку всього лише 24% від свого заробітку.

Так, якщо за пропозицією уряду приберуть обмеження по максимальній зарплати і 22% будуть стягувати з перших 100 тис. Гривень, українець з такої зарплати повинен буде щомісяця віддавати 22 тис. Гривень ЄСВ, але на пенсії за діючими правилами зможе отримати лише 13, 7 тис. гривень.

Експерт реанімаційне пакету реформ Галина Третьякова передбачає, що подібна ситуація може призвести до того, що частина високих зарплат просто піде в тінь. Якщо на державних підприємствах, швидше за все, будуть справно платити за свій топ-менеджмент, то приватний бізнес не завжди готовий різко збільшити фонд оплати праці, щоб платити "на пенсію", яку співробітник все одно отримає в "урізаному вигляді".

Новини У БПП запропонували повністю скасувати третю групу єдиного податку

До збільшення "податку на пенсію" повинні готуватися українці і з більш низькими зарплатами. Уже в цьому році уряд має подати свій проект накопичувального рівня пенсійної системи. Після його прийняття працюють українці повинні будуть віддавати частину своєї зарплати до спеціального накопичувального фонду, а другу частину, як і зараз, - в загальний Пенсійний фонд. Але якщо гроші з другого відразу перерозподіляються між "діючими" пенсіонерами, то з накопичувального фонду можна буде отримати другу пенсію при досягненні 60 років. Проект другого рівня тільки розробляється, проте, відповідно до одного з пропозицій, на накопичувальні пенсії доведеться додатково віддавати від 2% до 7% з зарплати (ставка буде рости поетапно). Тобто загальне податкове навантаження може збільшитися з 41,5% до 43,5% -48,5%.