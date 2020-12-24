В Україні підвищили тарифи на опалення для населення

В Україні підвищили тарифи на виробництво теплової енергії для населення. В результаті це вплине на платіжки українців, оскільки є частиною тарифу на газ.

Рішення ухвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах електроенергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в четвер, 24 грудня.

Тарифи на тепло для населення були підвищені всім 23 компаніям. Найменше підвищили тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільш – для ТОВ "Євро-реконструкція" (на 49,7%).

Компанії, яким тарифи підвищили найбільше:

Новороздільська та Новояворівська ТЕЦ (обидві ТОВ "Нафтогаз Тепло") – 37,1% і 34,1%

Білоцерківська ТЕЦ – 33,2%

ТОВ "Сумитеплоенерго" – 25%

Чернігівська ТЕЦ (ТОВ "ТехНова") – 24,1%

Когенераційні установки КП "Міськтепловодоенергія" – 33,5% і КП "Хмельницьктеплокомуненерго" – 29,3%.

Середньозважений тариф після підвищення склав 1121,71 грн/Гкал. Найбільш високий у Сєвєродонецької ТЕЦ - 1471,54 грн/Гкал, найбільш низький – у ТЕЦ-2 Есхар (Харківська обл.) – 653,99 грн/Гкал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.

Кабінет міністрів в середині серпня дозволив відключати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані поставляти газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то зараз цю умова вилучили.

В Україні з 1 січня 2021 року підвищать абонентську плату на газ. Облгази вже зробили розрахунки нової вартості і подали на затвердження в НКРЕКП. Частину цін вже затвердили і оприлюднили. Чим гірший стан інфраструктури в регіоні, чим менше споживачів, тим більший розмір абонплати.