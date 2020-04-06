В Україні підскочили ціни на продукти: лідирують – борщовий набір і гречка

Овочі борщового набору в Україні на минулому тижні - з 27 березня по 2 квітня - в порівнянні з попереднім тижнем подорожчали на 2%, при цьому ажіотаж ослаб.
Як говориться в економічному огляді тижня, опублікованому на сайті Національного банку України, високими темпами триває зростання цін на овочі борщового набору. Тижнем раніше ціни на цю групу товарів зросли на 8,6%, двома тижнями раніше – на 0,2%.
Крім овочів борщового набору, на минулому тижні подорожчала гречка – на 9,1%, лимони – на 31,8%, апельсини – на 10,7%. У НБУ пояснили, що зростання цін на окремі товари відбивав як підвищений попит, так і звуження пропозиції. Зокрема, зростання цін на м'ясо і овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків і відсутністю міжміського сполучення.
Що стосується подорожчання своєрідних "індикаторів" кризи - гречки і туалетного паперу, а також часнику, цибулі та лимонів, то ажіотажний попит на них спостерігався і під час свинячого грипу 2009 року. Крім того, зробила свій вплив і девальвація гривні, оскільки лимони і часник переважно імпортуються в Україну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в зв'язку з необґрунтованим зростанням цін на продукти харчування в Україні на тлі паніки через карантин заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звернувся до Антимонопольного комітету, щоб той перевірив постачальників.
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