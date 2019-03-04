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В Україні підскочили ціни на популярний корисний продукт

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В Україні ціни на волоський горіх і фундук за підсумками минулого тижня (22 лютого – 1 березня) зросли на 3%.

Зокрема, волоський горіх за звітний період подорожчав до 5,21 долара або 140 гривень за кілограм, повідомляє AgroNews.

Тоді як ціни на фундук у шкаралупі виросли до 8,19 долара або 220 гривень за кілограм.

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У той же час ситуація на ринку мигдалю була більш стабільною – ціни "завмерли" на рівні 10,42 долара або 280 гривень за кілограм.

В Україні підскочили ціни на популярний корисний продукт

EastFruit

В Україні підскочили ціни на популярний корисний продукт

EastFruit

В Україні підскочили ціни на популярний корисний продукт

EastFruit

Як повідомляв OBOZREVATEL, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України у 2019 році визначає мету щодо інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%. Пізніше економіст пояснив, чому регулятор не зможе виконати поставлену мету.

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Теми
Зростання цін в УкраїніЦіни на продукти
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Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Никоноров Александр
Никоноров Александр
инфляция раскочегаривается
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