В Україні підприємці платитимуть податки по-новому: що зміниться

Верховна Рада повинна до 20 листопада затвердити новий проект державного бюджету на 2019 рік. Згідно з текстом документа, вже у наступному році зміняться податки для фізосіб-підприємців найпопулярніших груп — 2-ї та 3-ї.

Як пише AIN, на підставі даних з цього документа фінконсультант Любомир Остапів підготував аналітику про те, яких змін чекати вже незабаром.

Він зазначив, що система для фізосіб-підприємців, за якою вони працюють, на 2019 рік суттєво не зміниться, незважаючи на заяви Державної фіскальної служби про необхідність скасувати спрощену систему оподаткування.

"Ставки податку залишаються ті самі — фіксована для 2-ї групи, 5% від надходжень — для 3-ї, трохи зросте мінімальна зарплата, на базі якої нараховується єдиний соціальний внесок. Якщо в поточному році мінімальна зарплата, встановлена ​​бюджетом, становила 3723 грн, то в наступному — 4173 грн. Сама ставка ЄСВ не змінилася, як була, так і залишилася 22%", — пояснив експерт.

Приклад розрахунку податків для фізосіб-підприємців 2 і 3-ї груп:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект, який дозволяє фізичним особам оголошувати себе банкрутами.