Українців чекають тотальні перевірки соцвиплат: кому можуть відмовити у допомозі

В Україні у 2021 році перевірять кожну людину, яка звернулася за отриманням соціальної допомоги, до того, як вона почне її отримувати. Якщо людина спробувала оформити соцвиплату нечесно, то її йому не дадуть.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України. Зазначається, що кожен спершу муситиме пройти попередню перевірку.

Як це буде проходити

Дані про кожного прохача допомоги звірять з аналізом різних баз та реєстрів. Це робиться для того, щоб дізнатись, чи не обдурює людина державу та чи насправді потребує допомоги.

Зараз такі перевірки теж проводять, але вже після призначення виплат. І якщо виявляють порушника, то він має повернути назад отриману суму державної допомоги. "Мінфіну не треба виступати у ролі злого поліцейського, який наздоганяє. На етапі призначення будуть відсіяні такі виплати", — запевнив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Як пояснив OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник, інформація про кожного, хто звернувся по допомогу, потрапить на спеціальну платформу. Тут можна буде побачити все: відкриті банківські рахунки і залишки на них, інформацію про фактичне місце проживання, паспортні дані, ІПН, дані з податкової і т.д. Крім того, платформу будуть поповнювати даними з різних реєстрів. Зареєстрована машина або нерухомість, велика покупка – все це можна відстежити через реєстри або банківський рахунок.

“Коли ви подаєте заяву на отримання допомоги, то підписуєте згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних. Проблема може виникнути тільки в тому разі, якщо сама платформа, в якій акумулюється інформація, недостатньо захищена. При цьому сама перевірка, безумовно, відповідає і духу закону, і навіть елементарній логіці”, – пояснив експерт.

Яку інформацію можуть отримати:

про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;

реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;

про осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила в контрольних пунктах в’їзду-виїзду;

щодо митного оформлення ввезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

виписок із бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального або адміністративного порушення;

про джерела доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні всіх, хто подасть заяву на субсидії, чекають кілька етапів перевірок. На кожного, хто претендує на соцдопомогу, зберуть особисту інформацію.