В Україні перестали працювати вже майже всі готелі: що буде з бізнесом

В Україні почали масово закриватися готелі та хостели через падіння попиту внаслідок введеного карантину – вже перестали працювати 85% готелів.

Про це свідчать дані опитування Colliers International (Україна) і Vertex Hotel Group, повідомляє UBR.

У дослідженні взяли участь більше 200 представників готельного бізнесу, серед яких були не тільки власники готелів, а й власники хостелів та апарт-готелів. За даними експертів, 85% представників галузі або вже закрили свої готелі, або планують зробити це найближчим часом.

Як стало відомо, на минулому тижні готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv та InterContinental Kyiv призупинили роботу на час карантину. Готель Hilton до 3 квітня припинив роботу бару і ресторану для відвідувачів, кухні працюють на доставку. Готельний оператор Radisson Hotel Group тимчасово призупинив роботу готелів Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska і Radisson Blu Hotel Podil.

"Цей готель тимчасово закритий", - сказано у повідомленні Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska.

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент України Володимир Зеленський прийняв жорсткі карантинні заходи. Він заявив, що кожен, хто повернеться в Україну, буде відправлений на 14-денну обсервацію.

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