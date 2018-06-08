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В Україні перерахують пенсії: стало відомо, на скільки зростуть виплати

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Пенсійний фонд планує з 1 липня провести два перерахунки пенсій для українців.

Перерахунок виплат буде проведено, оскільки зміняться соціальні стандарти, йдеться на сайті відомства.

"Зміниться мінімальна пенсія. Також зміниться і максимальна пенсія, яка визначається на рівні 10 прожиткових мінімумів, і пенсія донорам", - заявила директор департаменту пенсійного забезпечення Олена Охріменко.

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Липневе підвищення пенсій вплине на українців, розмір пенсій яких становить від 1373 до 1434 гривень. Розмір надбавки для них складе від 1 до 61 гривень.

Наступний перерахунок виплат буде проведено в грудні. Зокрема, в кінці поточного року мінімальна пенсія збільшиться до 1497 гривні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, хто залишиться без пенсії в Україні за новими правилами.

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Теми
Пенсія в УкраїніПенсійна реформаПідвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Об'єкт
Пенсійний фонд
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