В Україні перерахують пенсії: стало відомо, на скільки зростуть виплати

Пенсійний фонд планує з 1 липня провести два перерахунки пенсій для українців.
Перерахунок виплат буде проведено, оскільки зміняться соціальні стандарти, йдеться на сайті відомства.
"Зміниться мінімальна пенсія. Також зміниться і максимальна пенсія, яка визначається на рівні 10 прожиткових мінімумів, і пенсія донорам", - заявила директор департаменту пенсійного забезпечення Олена Охріменко.
Липневе підвищення пенсій вплине на українців, розмір пенсій яких становить від 1373 до 1434 гривень. Розмір надбавки для них складе від 1 до 61 гривень.
Наступний перерахунок виплат буде проведено в грудні. Зокрема, в кінці поточного року мінімальна пенсія збільшиться до 1497 гривні.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, хто залишиться без пенсії в Україні за новими правилами.
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