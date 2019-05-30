В Україні отримати кредит стане складніше: що підготував НБУ

Українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів перед тим, як видавати кредити.

Реєстр боржників запустили ще у минулому році, однак лише влітку норма повноцінно набуде чинності, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Тепер банк буде зобов'язаний:

відкриваючи або закриваючи рахунок, перевірити, чи є клієнт у реєстрі боржників;

якщо клієнт у реєстрі, повідомляти державну виконавчу службу про те, що рахунок відкривається або закривається;

До Реєстру, який створив Національний банк, потрапляють великі боржники (з боргом від 418 тисяч гривень). Українці, що потрапили до реєстру, більше не зможуть оформляти кредити.

До реєстру внесуть ПІБ, дату народження, ІПН, інформацію про кредит, вид діяльності боржника, розмір прострочення, інформацію про пов'язаних із банком осіб.

Якщо банк видасть кредит клієнту з реєстру, його можуть покарати за ризикову діяльність штрафом. Якщо це триватиме довгий час, НБУ може почати розслідування відносно фінансової установи.

Українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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