ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні отримати кредит стане складніше: що підготував НБУ

901Читати матеріал російською

Українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів перед тим, як видавати кредити.

Реєстр боржників запустили ще у минулому році, однак лише влітку норма повноцінно набуде чинності, йдеться у публікації OBOZREVATEL.

Тепер банк буде зобов'язаний:

  • відкриваючи або закриваючи рахунок, перевірити, чи є клієнт у реєстрі боржників;

  • якщо клієнт у реєстрі, повідомляти державну виконавчу службу про те, що рахунок відкривається або закривається;

Новини
''Будівлі знесли'': як відомий український банк постраждав від афери

До Реєстру, який створив Національний банк, потрапляють великі боржники (з боргом від 418 тисяч гривень). Українці, що потрапили до реєстру, більше не зможуть оформляти кредити.

До реєстру внесуть ПІБ, дату народження, ІПН, інформацію про кредит, вид діяльності боржника, розмір прострочення, інформацію про пов'язаних із банком осіб.

Якщо банк видасть кредит клієнту з реєстру, його можуть покарати за ризикову діяльність штрафом. Якщо це триватиме довгий час, НБУ може почати розслідування відносно фінансової установи.

Українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів

Українські банки зобов'язали ретельно перевіряти своїх клієнтів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Тег
НБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-