В Україні опалювальний сезон стартував у всіх областях

В Україні станом на понеділок, 28 жовтня, опалювальний сезон стартував у всіх областях.
Зокрема, об'єкти соціальної сфери опалюються вже в усіх регіонах, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій, опубліковані у Facebook.
Водночас у відомстві зазначили, що житловий фонд не підключений до опалення у восьми областях:
Волинській;
Закарпатській;
Львівській;
Одеській;
Тернопільській;
Херсонській;
Черкаській;
Чернівецькій.
Житловий фонд до опалення не підключений у восьми областях
Міністерство розвитку громад і територій
Підключення житлового фонду до теплопостачання по областям становить:
Вінницька – 60,9%;
Дніпропетровська – 33%;
Донецька – 40,1%;
Житомирська – 41,2%
Запорізька – 4,7%;
Івано-Франківська – 80%;
Київ – 42,8%;
Київська – 6,2%;
Кіровоградська – 43%;
Луганська – 9,8%;
Миколаївська – 6,2%;
Полтавська – 0,3%;
Рівненська – 24,8%;
Сумська – 22,7%;
Харківська – 57,8%;
Хмельницька – 4,9%;
Чернігівська – 20,1%.
Об'єкти соціальної сфери опалюються вже в усіх регіонах країни
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон у всіх містах України має розпочатися вчасно.
Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.
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