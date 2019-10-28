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28 жовтня • оновлено в 12:20
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В Україні опалювальний сезон стартував у всіх областях

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В Україні станом на понеділок, 28 жовтня, опалювальний сезон стартував у всіх областях.

Зокрема, об'єкти соціальної сфери опалюються вже в усіх регіонах, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій, опубліковані у Facebook.

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Водночас у відомстві зазначили, що житловий фонд не підключений до опалення у восьми областях:

  • Волинській;

  • Закарпатській;

  • Львівській;

  • Одеській;

  • Тернопільській;

  • Херсонській;

  • Черкаській;

  • Чернівецькій.

Житловий фонд до опалення не підключений у восьми областях

Житловий фонд до опалення не підключений у восьми областях

Міністерство розвитку громад і територій

Підключення житлового фонду до теплопостачання по областям становить:

  • Вінницька – 60,9%;

  • Дніпропетровська – 33%;

  • Донецька – 40,1%;

  • Житомирська – 41,2%

  • Запорізька – 4,7%;

  • Івано-Франківська – 80%;

  • Київ – 42,8%;

  • Київська – 6,2%;

  • Кіровоградська – 43%;

  • Луганська – 9,8%;

  • Миколаївська – 6,2%;

  • Полтавська – 0,3%;

  • Рівненська – 24,8%;

  • Сумська – 22,7%;

  • Харківська – 57,8%;

  • Хмельницька – 4,9%;

  • Чернігівська – 20,1%.

Об'єкти соціальної сфери опалюються вже в усіх регіонах країни

Об'єкти соціальної сфери опалюються вже в усіх регіонах країни

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон у всіх містах України має розпочатися вчасно.

  • Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.

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Тема
Опалювальний сезон в Україні
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
ахрессор продай угля))
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Кор Павел
Кор Павел
филипп филипыч, не, мы дровах
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Прикрути!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Навозом топите нацисты?)))
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