В Україні опалювальний сезон стартував у всіх областях

В Україні станом на понеділок, 28 жовтня, опалювальний сезон стартував у всіх областях.

Зокрема, об'єкти соціальної сфери опалюються вже в усіх регіонах, свідчать дані Міністерства розвитку громад і територій, опубліковані у Facebook.

Водночас у відомстві зазначили, що житловий фонд не підключений до опалення у восьми областях:

Волинській;

Закарпатській;

Львівській;

Одеській;

Тернопільській;

Херсонській;

Черкаській;

Чернівецькій.

Житловий фонд до опалення не підключений у восьми областях Міністерство розвитку громад і територій

Підключення житлового фонду до теплопостачання по областям становить:

Вінницька – 60,9%;

Дніпропетровська – 33%;

Донецька – 40,1%;

Житомирська – 41,2%

Запорізька – 4,7%;

Івано-Франківська – 80%;

Київ – 42,8%;

Київська – 6,2%;

Кіровоградська – 43%;

Луганська – 9,8%;

Миколаївська – 6,2%;

Полтавська – 0,3%;

Рівненська – 24,8%;

Сумська – 22,7%;

Харківська – 57,8%;

Хмельницька – 4,9%;

Чернігівська – 20,1%.

Об'єкти соціальної сфери опалюються вже в усіх регіонах країни

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон у всіх містах України має розпочатися вчасно.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону не пізніше 20 вересня.

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