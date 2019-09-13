В Україні опалювальний сезон опинився на межі зриву: які міста під загрозою

В Україні у низці міст можливий зрив початку опалювального сезону через борги тепловиробників.

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим", – повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Станом на 13 вересня список включає 133 боржника при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств.

У зв’язку з цим НАК "Нафтогаз України" звернувся до виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків.

З повним переліком тепловиків-боржників можна ознайомитись у таблиці нижче.

Неналежні розрахунки підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів НАК "Нафтогаз України"

Неналежні розрахунки підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів НАК "Нафтогаз України"

Неналежні розрахунки підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів НАК "Нафтогаз України"

Неналежні розрахунки підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів НАК "Нафтогаз України"

Неналежні розрахунки підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів НАК "Нафтогаз України"

Неналежні розрахунки підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів НАК "Нафтогаз України"

В Україні у низці міст можливий зрив початку опалювального сезону через борги тепловиробників

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні газ узимку дорожчає, проте "Нафтогаз" знайшов рішення для зниження цін на блакитне паливо.

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