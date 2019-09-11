В Україні оголосили війну боржникам із зарплат: кому загрожують штрафи і в'язниця

В Україні з підприємств, які мають борги із зарплати перед працівниками, все частіше стягують гроші у примусовому порядку.

Про це в ефірі ObozTV розповів начальник Головного територіального управління юстиції у Києві Станіслав Куценко. За його словами, тільки у Києві у 2019 році з підприємств-боржників було отримано майже 30 млн грн.

"Ми все більше боргів із заробітних плат стягуємо. Низка підприємств-боржників роками взагалі нічого не виплачувала. Але оскільки були створені мобільні групи з числа державних виконавців, то ми почали описувати майно, його реалізовувати і за рахунок цього виплачувати борги з зарплат", – розповів чиновник.

За його словами, раніше боргами з зарплат "ніхто особливо не переймався".

"Були інші провадження, державні виконавці були перевантажені. Але було поставлено в пріоритет, щоб борги із зарплати стягувати. Виїздить мобільна група на підприємство, у нас є виконавче провадження. Директору вручається вимога про виплату зарплати. Якщо це не відбувається найближчим часом, тоді описується майно, виставляється на реалізацію через електронні торги. За рахунок реалізованого майна люди отримують зарплатні борги", – пояснив він.

Куценко повідомив, що з початку року у Києві державні виконавці стягнули 29 млн грн боргів із зарплат.

"Є у нас рекордсмени, які частково платять або нічого не хочуть виплачувати. "Укрзалізниця", наприклад – 9 млн грн боргів по місту Києву. Там сильна команда юристів, через це вони можуть відстоювати свої інтереси, хоча ми знаємо, що "Укрзалізниця" нормально працює, потяги їздять, квитки ми купуємо. Вдалося нещодавно стягнути 127 тис. грн на користь 127 осіб. Довелося рівномірно розділити. Але ще більша сума залишається. Далі завод "Маяк" – 13 млн грн боргів. ПАТ "Мостобуд", які будують мости – у них 7 млн грн", – розповів він.

Як зазначив представник Мін'юсту, виконавча служба включається в роботу після рішення суду.

"Перша інстанція – звернення до керівництва. Але ми з вами говоримо про випадки, коли керівництво вже не реагує або його просто немає. Відповідальність керівника може бути і кримінальною – стаття 175 Кримінального кодексу передбачає до 2 років позбавлення волі. Це в разі, якщо керівник підприємства приховував доходи і не платив працівникам зарплату. Тобто гроші є, а зарплату не платять. Інший випадок, якщо реально грошей немає і не платить, то там адміністративна відповідальність, просто штраф", – пояснив Куценко.

ua.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні щороку середні зарплати зростають приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють близько 11 тис. грн, то у липні 2020-го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис.

У липні 2019 року середня номінальна зарплата в Україні склала 10 971 грн. Це на 1,7% вище, ніж було у червні, і на 19,6% більше, ніж у липні 2018 року.

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