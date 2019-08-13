В Україні оголосили в розшук одіозного бізнесмена

Національна поліція України повідомила про підозру і оголосила в розшук бізнесмена, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана.

Про це свідчать дані в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ. Відзначається, що бізнесмена оголосили в розшук 26 липня. Запобіжний захід йому не обирався.

Шульмана підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинних шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Відзначимо, що Шульман раніше був бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

Вадим Шульман lb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році за заявою Шульмана ФБР США відкрило справу проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Шульман заявляє, що Коломойським і його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов відмили на території США півмільярда доларів.

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