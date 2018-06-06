В Україні обрали нового голову НКРЕКП

В Україні обрали нового голову Національної комісії у сферах регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Керівне місце посіла Оксана Кривенко, яка раніше працювала заступником директора одного з департаментів комісії.

Як повідомляє "Интерфакс", Кривенко зайняла місце Дмитра Вовка, указ про відставку якого 26 травня підписав президент України Петро Порошенко. Новими членами енергетичного регулятора стали: Олександр Фармагей (Укргідроенерго), Дмитро Коваленко (Укренерго), Євген Магльований (Держенергоефективності). Членами Нацкомісії призначили також двох жінок - Олену Антонову (працювала в ДТЕК і AES) та Оксану Кривенко (співробітник НКРЕКП).

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У комісії Оксана Кривенко працювала в нафтогазовій сфері. Вона брала участь у розробці методики визначення абонплати на газ на основі потужності. Однак пізніше рішення під тиском уряду і президента заморозили.

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Попередній глава комісії Вовк залишиться у комісії як радник. Вовк був призначений на посаду в.о. голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року отримав повноваження глави регулятора. До цього Вовк працював у компаніях ICU і Roshen.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня номінаційна комісія з відбору нових членів НКРЕКП затвердила перелік із 10 кандидатів для подальшої передачі президенту України на розгляд. У перелік фіналістів конкурсу увійшли: Олександр Формагей, Олена Антонова, Дмитро Коваленко, Оксана Кривенко, Андрій Борисенко, Олексій Магда, Валерій Цаплін, Руслан Кайдаш, Євген Магльований, Дмитро Олефір. З них президент Петро Порошенко мав затвердити п'ятірку переможців.