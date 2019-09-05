В Україні назвали топ-3 професій для підробітку

В Україні середня зарплата перевищила позначку в 10 тисяч гривень, проте українці все частіше шукають, де можна додатково заробити.

У топ професій для підробітку входить водій таксі – за тиждень людина додатково може заробити до 1,5 тисячі гривень, повідомляє "Сегодня".

"Це варіант, коли можна офіційно працевлаштуватися в службу таксі за договором ЦПХ, тобто ви будете в таких нетрудових відносинах. Підключаєте відповідне програмне забезпечення і приймаєте замовлення вже, як то кажуть,"з котла", – зазначила експерт з працевлаштування Тетяна Пашкіна.

Також можна стати кур'єром – багато сервісів дозволяють самостійно вибрати зручні години для доставки. За одну посилку платять в середньому 70 гривень.

Однак такий співробітник часто стає соціально незахищеним, тому експерти радять оформляти договір.

"Якщо з вашим мопедом, велосипедом або з вами трапиться, не дай Бог, якась біда, то це – ваша турбота. Тому що роботодавець ваш не є офіційно вашим роботодавцем", – зазначила Пашкіна.

Ще один популярний вид неосновного заробітку – няня. За годину такої роботи можна отримати від ста до трьохсот гривень.

"Іноді намагаються поєднувати роботу няні і домробітниці. І це може бути на вихідні, до речі", – резюмувала Пашкіна.

Українці все частіше шукають, де можна додатково заробити

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень.

Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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