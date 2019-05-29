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В Україні назвали міністерства, які неефективно витрачають бюджет

1.3тЧитати матеріал російською

Рахункова палата склала рейтинг найбільш неефективних розпорядників бюджетних коштів, лідером якого стало Міністерство інфраструктури України.

"Майже 55% із обсягу перевірених нами бюджетних коштів використовувалися неефективно", – повідомив у Facebook голова палати Валерій Пацкан.

У першу п’ятірку також увійшли: Міністерство охорони здоров'я – 51% коштів використовувався неефективно, Міноборони – 42%, Генеральна прокуратура – 37%, а також Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО – 16%.

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Відповідний звіт за підсумками проведених у 2018 році аудитів Пацкан презентував депутатам у Верховній Раді.

"Урядовці на звіт не прийшли, хоча їх запрошували. Розумію, що не кожен хоче чути про помилки в своїй роботі. Але я переконаний, що депутати повинні зробити висновки аж до відповідних кадрових рішень", – підсумував голова Рахункової палати.

Пацкан презентував звіт у Верховній Раді

Пацкан презентував звіт у Верховній Раді

Пацкан презентував звіт у Верховній Раді

Пацкан презентував звіт у Верховній Раді

Пацкан презентував звіт у Верховній Раді

Пацкан презентував звіт у Верховній Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільші компанії заплатили за перше півріччя 2018 року 197,6 млрд гривень податків. Водночас сотня найбільших платників за вказаний термін перерахувала у зведений бюджет 146,5 млрд гривень, що становить 40,5% надходжень.

Найбільшою компанією-платником податків став "Нафтогаз" – 24,5 млрд гривень. У топ-5 також потрапили "Укргазвидобування" – 18 млрд гривень, "Укpнaфта" – 7,4 млрд гривень, ВАТ "Прилуки" – 5,9 млрд гривень і "Укртатнафта" – 4,5 млрд гривень.

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