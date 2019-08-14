"Не вмикайте дурня!" Кабмін доручив знизити ціну на електрику

Кабінет міністрів внесе зміни в механізм публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії, щоб знизити вартість ресурсу для великих промислових споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час засідання уряду в середу, 14 серпня (новина доповнена подробицями).

"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів ми вносимо окремі зміни в ПСО, які нададуть можливість великим споживачам електричної енергії, зокрема, металургам, феросплавщикам і іншим значно знизити ту ціну, яку вони мають сьогодні", – сказав він.

Ігор Насалик скріншот

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду доручив НКРЕКП врегулювати питання ціни на електроенергію для промисловості в зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії.

"Доручаю НКРЕКП врегулювати питання ціни (електроенергії. – Ред.) Для промисловості в зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії. І ось до чого уряду, і нехай збирається НКРЕКП, нехай розглядають питання, нехай зменшують ті тарифи. Це їхні повноваження. І нехай не включають нам дурня. Це їхні повноваження, вони їх повинні виконувати", – заявив Гройсман.

"Я вимагаю від Міністерства енергетики та НКРЕКП прийняти всі необхідні нормативні акти для того, щоб знизити ціну на електроенергію для підприємців України. І це не тільки я вимагаю, але і президент", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НКРЕКУ Оксана Кривенко заявила, що з 1 серпня 2019 року відбудеться зниження вартості електроенергії для непобутових споживачів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!