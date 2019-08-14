Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Не вмикайте дурня!" Кабмін доручив знизити ціну на електрику

2.8т Читати матеріал російською

Кабінет міністрів внесе зміни в механізм публічних спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії, щоб знизити вартість ресурсу для великих промислових споживачів.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час засідання уряду в середу, 14 серпня (новина доповнена подробицями).

"Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів ми вносимо окремі зміни в ПСО, які нададуть можливість великим споживачам електричної енергії, зокрема, металургам, феросплавщикам і іншим значно знизити ту ціну, яку вони мають сьогодні", – сказав він.

Новини
Люди сидять без світла! Україну накрив природний "армагеддон"

Ігор Насалик

Ігор Насалик

скріншот

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду доручив НКРЕКП врегулювати питання ціни на електроенергію для промисловості в зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії.

"Доручаю НКРЕКП врегулювати питання ціни (електроенергії. – Ред.) Для промисловості в зв'язку з впровадженням нового ринку електроенергії. І ось до чого уряду, і нехай збирається НКРЕКП, нехай розглядають питання, нехай зменшують ті тарифи. Це їхні повноваження. І нехай не включають нам дурня. Це їхні повноваження, вони їх повинні виконувати", – заявив Гройсман.

"Я вимагаю від Міністерства енергетики та НКРЕКП прийняти всі необхідні нормативні акти для того, щоб знизити ціну на електроенергію для підприємців України. І це не тільки я вимагаю, але і президент", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НКРЕКУ Оксана Кривенко заявила, що з 1 серпня 2019 року відбудеться зниження вартості електроенергії для непобутових споживачів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Ігор Насалик
Місце
Україна
Тег
тарифи
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
5
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
В какой реальности живут эти люди? Три года правительство Гройсмана пинало х*и, а теперь, за мгновение до того, как получат пинка под зад, все эти горе-министры вдруг вспомнили о народе и решили изобразить кипучую деятельность по защите его интересов? Это даже не смешно, это жалко и противно. Пакуйте чемоданы, панове! И сухарей насушите - так, на всякий случай.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...