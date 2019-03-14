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В Україні можуть встановити металошукачі в усіх ТРЦ: що трапилося

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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України заявило про плани домогтися обов'язкового встановлення рамок металошукачів на входах до супермаркетів, ТРЦ та інших місцях скупчення людей.

"Безпека людей для нас пріоритет №1. Особливо — в місцях великого скупчення людей, зокрема ТРЦ та інших великих громадських будівлях, оскільки ризик виникнення надзвичайних ситуацій тут набагато вищий", — заявив заступник голови Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе, передає UBR.

За його словами, нові норми передбачають не тільки обов'язкове проектування "рамок" на входах до будівель, але і встановлення сучасних систем відеоспостереження та сигналізації.

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Також Мінрегіонбуд запропонував дозволити встановлення на дахах паркувальних майданчиків і скасувати обмеження з висоти стель у залах торговельних комплексів.

Розпорядження мають обов'язковий характер, але стосуватимуться вони лише проектів і будівництва нових об'єктів, а також реконструкції наявних комплексів.

Водночас експерти сумніваються, що такі вимоги допоможуть зробити торговельні центри в Україні безпечнішими.

"Цілком очевидно, що рамки в ТРЦ не працюватимуть як в аеропорту. Важко уявити, що відвідувачів проситимуть викладати з кишень ключі, монети і мобільні, вивертати навиворіт сумки. Крім того, багато чого залежатиме від того, які інструкції отримає служба безпеки комплексу, чи вона йтиме на принцип, не пропускаючи конкретної людини", — резюмував представник одного з охоронних агентств Роман Павлюк.

В Україні можуть встановити металошукачі в усіх ТРЦ: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій подала позови на закриття 405 закладів через порушення вимог пожежної безпеки. До цього переліку потрапили 220 дитячих садків, 155 торговельно-розважальних центрів і 30 лікарень.

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Місце
Україна
Тег
Міністерство регіонального розвитку і ЖКГ
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