В Україні можуть встановити металошукачі в усіх ТРЦ: що трапилося

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України заявило про плани домогтися обов'язкового встановлення рамок металошукачів на входах до супермаркетів, ТРЦ та інших місцях скупчення людей.

"Безпека людей для нас пріоритет №1. Особливо — в місцях великого скупчення людей, зокрема ТРЦ та інших великих громадських будівлях, оскільки ризик виникнення надзвичайних ситуацій тут набагато вищий", — заявив заступник голови Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе, передає UBR.

За його словами, нові норми передбачають не тільки обов'язкове проектування "рамок" на входах до будівель, але і встановлення сучасних систем відеоспостереження та сигналізації.

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Також Мінрегіонбуд запропонував дозволити встановлення на дахах паркувальних майданчиків і скасувати обмеження з висоти стель у залах торговельних комплексів.

Розпорядження мають обов'язковий характер, але стосуватимуться вони лише проектів і будівництва нових об'єктів, а також реконструкції наявних комплексів.

Водночас експерти сумніваються, що такі вимоги допоможуть зробити торговельні центри в Україні безпечнішими.

"Цілком очевидно, що рамки в ТРЦ не працюватимуть як в аеропорту. Важко уявити, що відвідувачів проситимуть викладати з кишень ключі, монети і мобільні, вивертати навиворіт сумки. Крім того, багато чого залежатиме від того, які інструкції отримає служба безпеки комплексу, чи вона йтиме на принцип, не пропускаючи конкретної людини", — резюмував представник одного з охоронних агентств Роман Павлюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій подала позови на закриття 405 закладів через порушення вимог пожежної безпеки. До цього переліку потрапили 220 дитячих садків, 155 торговельно-розважальних центрів і 30 лікарень.

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