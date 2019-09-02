В Україні можуть масово з’явитися автомати для збору пляшок

В Україні у громадському просторі можуть з’явитися спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок – фандомати.

Зокрема у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства запропонували проаналізувати та вивчити закордонний досвід із влаштування таких пристроїв, йдеться на сайті відомства.

"У багатьох країнах Європи та світу на вулицях в місцях масового скупчення людей можна зустріти фандомати. Це автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак", – зазначив заступник голови Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе.

За його словами, ця ініціатива заохочує людей до розумного збору і використання пластику та покращення екологічного стану міст.

"Думаю, в Україні це теж могло би спрацювати, тому наразі хочемо більш детально вивчити іноземний досвід для внесення відповідних змін у державні будівельні норми. Поки що орієнтовний розрахунок такий: 1 фандомат на 5 тисяч людей", – резюмував Парцхаладзе.

Відповідні зміни планується внести у державні будівельні норми щодо благоустрою.

У громадському просторі можуть з’явитися спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

У громадському просторі можуть з’явитися спеціальні автомати для збору пластикових та алюмінієвих пляшок

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні звузять ширину лівих смуг руху на дорогах першої категорії – з трьома і більше смугами руху в одному напрямку. Тепер вона складатиме 3,5 м замість 3,75 м.

Зокрема, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оновило державні будівельні норми щодо проектування автомобільних доріг загального користування.

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