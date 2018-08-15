В Україні може подорожчати інтернет: названі ціни

Вартість інтернету для українців занадто мала, тому її можуть підняти на чверть.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила екс-заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. За її словами, на ринку інтернет-послуг немає ринкових цін. Багато компаній намагаються утримати клієнта, пропонуючи мінімальні тарифи.

"У нас ціна на інтернет економічно необґрунтована. На ринку дуже велика конкуренція, тому багато хто працює собі у збиток або отримує так мало грошей, що може лише триматися на плаву. Тарифи на інтернет зараз просто смішні. Я б сказала, що 100 мб мають коштувати в районі 180 грн. А те, що зараз продають, - там немає 100 мб", - сказала Попова.

Зазначимо, зараз середня вартість тарифних пакетів на користування фіксованим інтернетом помітно нижча. Великі провайдери, враховуючи акційні пропозиції, пропонують користувачам інтернету тарифи в середньому від 75 до 150 грн за 100 мб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів України вирішив скасувати частину дозволів для провайдерів із метою спрощення ринку інтернет-послуг.