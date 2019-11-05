В Україні ліквідують понад тисячу державних підприємств

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд має намір ліквідувати 1261 підприємство.

"Це означає, що цих підприємств не існує. Або там стіл і два стільці. Наприклад, у нас у концерні "Укрспирт" є такі заводи", – повідомив він у інтерв'ю "БізнесЦензору".

Зокрема, глава Мінекономрозвитку наводить як приклад ПрАТ "Експортно-кредитне агентство".

"Згідно із законом, воно нічого не може робити – так він прописаний. Вони хотіли зробити щось дуже модне і гарне, і намагалися зробити. Я з ними сперечався публічно. Можливо, не все розуміючи. Зараз у мене точка зору трошки інша", – зазначив Милованов.

За його словами, "Експортно-кредитне агентство" вивели з-під законів, що робить дане ПрАТ неефективним.

"Так ось, це теж мертве підприємство... Вони – частина державної машини. І ми не знаємо, скільки серед тих 3733 держпідприємств і величезної кількості органів влади ще таких організацій", – резюмував Милованов.

Уряд має намір відправити в ліквідацію 1261 підприємство

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