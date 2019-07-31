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В Україні ліквідували банк олігарха, який втік до Росії

1.3т Читати матеріал російською

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про ліквідацію ПАТ "Реал Банк", яке належало олігарху Сергію Курченку, котрий втік до Росії.

"Внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №14801110043001610 про державну реєстрацію припинення ПАТ "Реал Банк" як юридичної особи", – йдеться на сайті ФГВФО.

У Фонді гарантування вкладів зазначили, що тепер ліквідація фінустанови вважається завершеною, а банк ліквідованим.

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Одночасно з цим були припинені повноваження ФГВФО як ліквідатора "Реал Банку".

ФГВФО ліквідував

ФГВФО ліквідував "Реал Банк", який належав Сергію Курченку

Сайт Сергія Курченка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Сергій Курченко
Місце
Україна
Тег
Фонд гарантування вкладів
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