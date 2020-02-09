В Україні криміналізують контрабанду: Нефьодов розповів деталі

В Україні планують на законодавчому рівні криміналізувати контрабанду, яка пов'язана з отриманням надприбутків під час вивезення підакцизних товарів.

Про це заявив голова Державної митної служби України Максим Нефьодов в інтерв’ю DT.UA. За його словами, у другій половині 2020 року в країні також запрацює електронний сервіс із декларування та сплати мита громадянами за ввезені товари.

"Ми прихильники криміналізації контрабанди, і це підтримує ЄС. Наразі спілкуємося з Мін'юстом, який вважає, що треба коректно виписати текст, бо адміністративне провадження проходить значно швидше, ніж кримінальне", – зауважив він.

Максим Нефьодов розповів деталі законопроєкту про криміналізацію контрабанди в Україні

За словами Нефьодова, кримінальні провадження в Україні справді тривають роками. Водночас деякі чиновники висувають такі пропозиції щодо внесення змін до законів, які в наших "специфічних реаліях зі специфічними судами" вони можуть призвести до того, що на папері все виглядатиме жорсткіше, але в реальності результати будуть гірші.

Головний митник підкреслив, що відомство не підтримує цієї позиції та виступає за криміналізацію, як це є в багатьох країнах. Однак їхня пропозиція полягає у тому, щоб ввести покарання для контрабандиста у вигляді позбавлення волі лише з достатньо високого порогу.

"Якщо, приміром, Range Rover везе 1600 пачок сигарет, то треба конфіскувати, оштрафувати, забрати авто й на цьому зупинитися. А не засуджувати людину на п'ять років умовного терміну. Тільки в разі, якщо везуть комерційну партію, наприклад, на мільйон доларів, отут уже має бути кримінальне покарання", – пояснює Нефьодов.

Він додав, що вони вже підготували один законопроєкт щодо криміналізації, отримали певні зауваження й зараз працюють із Єропейським Союзом, щоб підготувати другу ітерацію відповідного проєкту закону.

"Наскільки мені відомо, Офіс президента підтримує таку позицію", – підсумував глава ДМС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці виявили автомобіль Range Rover, наповнений контрабандними блоками сигарет.

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