В Україні кардинально поміняли номери банківських рахунків: у чому відмінність

Українська банківська система з 5 серпня 2019 року перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN.

Нові рахунки тепер будуть відкриватися тільки за стандартом IBAN, який складається з 29 літер і цифр. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку, пояснюють у пресслужбі НБУ.

29 символів йтимуть у такій послідовності:

код країни (UA); контрольний розряд (2 цифри); код банку (6 цифр); рахунок (довжина номера рахунку не фіксується, до 31 жовтня 2019 року він може бути від 5 до 14 символів, з 1 листопада — від 5 до 19 символів).

Чинні номера рахунків також будуть змінені.

З 1 листопада 2019 року використання IBAN стане обов'язковим для всіх клієнтів банків під час переказу коштів. Водночас усі платіжні картки залишаються дійсними і є платіжними інструментами, які дозволяють ініціювати переказ коштів із банківського рахунку.

Рахунок в банку Delo.ua

У перехідному періоді з 5 серпня по 31 жовтня 2019 року абоненти банків зможуть вказувати в платіжних документах як чинний рахунок, так і рахунок за стандартом IBAN.

Як зазначають у НБУ, перехід на новий стандарт дозволить скоротити кількість обов'язкових реквізитів для платіжних документів. Перекази як в межах України, так і за її межами будуть проводитися швидше, стане простіше ідентифікувати платника і одержувача коштів, а також банк, який їх обслуговує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський прокоментував наслідки введення банківського стандарту IBAN.

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