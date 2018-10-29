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В Україні хочуть штрафувати за затримку зарплати: як це буде

26.2тЧитати матеріал російською

В Україні можуть ввести пеню для роботодавців, які несвоєчасно виплачують працівникам заробітну плату.

Про це сказано у новому законопроекті з посилення захисту прав працівників, який розробив Директорат норм і стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики, передає прес-служба відомства.

У випадку порушення термінів виплати заробітної плати передбачається ввести:

— зобов'язання роботодавця оплатити працівнику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день затримки понад 15 днів;

— надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати, яка належить працівнику, на термін понад 15 днів;

— виплати працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат (за останні 12 місяців), у випадку порушення справи про банкрутство роботодавця або припинення трудового договору в разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

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Зазначається, що наразі проект закону поданий на узгодження до зацікавлених органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу.

"Його прийняття сприятиме забезпеченню конституційних гарантій права працівників на отримання належних їм коштів з оплати праці і відповідатиме частині Конвенції Міжнародної організації праці №173 "Про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця", сказано у повідомленні.

В Україні хочуть штрафувати за затримку зарплати: як це буде

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019-му в Україні очікується підвищення середньої зарплати до 10,5 тис. грн. У перших лавах медики, фінансисти, страховики та аграрії

Місце
Україна
Об'єкти
зарплаташтрафыУкраїнаробота
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Сустретов Пётр
Сустретов Пётр
Очень,хорошии законопроект я поддерживаю.
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Все условия что бы не выплачивать вовремя зарплату правительство сделало!!
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Багряний Петро
Багряний Петро
Починайте з теплопостачання міста Одеси. Працівники неповністю отримали зарплатню за серпень місяць.
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