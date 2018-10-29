В Україні хочуть штрафувати за затримку зарплати: як це буде

В Україні можуть ввести пеню для роботодавців, які несвоєчасно виплачують працівникам заробітну плату.

Про це сказано у новому законопроекті з посилення захисту прав працівників, який розробив Директорат норм і стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики, передає прес-служба відомства.

У випадку порушення термінів виплати заробітної плати передбачається ввести:

— зобов'язання роботодавця оплатити працівнику пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день затримки понад 15 днів;

— надання права працівнику тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати, яка належить працівнику, на термін понад 15 днів;

— виплати працівнику компенсації у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат (за останні 12 місяців), у випадку порушення справи про банкрутство роботодавця або припинення трудового договору в разі звільнення працівника до порушення зазначеної справи.

Зазначається, що наразі проект закону поданий на узгодження до зацікавлених органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу.

"Його прийняття сприятиме забезпеченню конституційних гарантій права працівників на отримання належних їм коштів з оплати праці і відповідатиме частині Конвенції Міжнародної організації праці №173 "Про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця", — сказано у повідомленні.

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