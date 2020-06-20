МоваЯзык

Топтеми:

В Україні хочуть посилити правила розмитнення авто

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,9 т.
Правила розмитнення авто хочуть змінити

Битие авто хочуть заборонити ввозити в країну на утилізацію (фото: колаж Обозреватель)

У Міністерстві внутрішніх справ запропонували змінити порядок першої реєстрації транспорту, який завозиться в Україну з-за кордону. Зокрема можуть ввести заборону на ввезення битих авто під утилізацію.

Про це сказано на сайті МВС в запропонованому проєкті постанови. Як пояснюється в статті UBR, якщо зміни ухвалять, завезти переобладнані з вантажних в пасажирські машини стане проблематично.

Які зміни пропонують внести:

  • Забороняється перша реєстрація вживаних мікроавтобусів, якщо вони були перероблені з вантажних в пасажирські.

  • Для реєстрації транспорту, ввезеного в Україну, як і раніше, буде потрібна перевірка сертифіката відповідності. Але якщо зараз досить його копії, то в разі ухвалення постанови документ перевірять через реєстр виданих сертифікатів.

  • Завезення в Україну битих машин "під утилізацію" забороняється. Зареєструвати можна буде тільки автомобілі з техпаспортом. Довідка про утилізацію, як зараз, вже не підійде.

  • Для вживаного транспорту вимагатимуть переклад документів про його реєстрацію за кордоном. Перекласти документи можна буде тільки через консульство або офіційні органи інших держав.

"Без легалізації такі документи приймаються в тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Такі документи також можуть бути скріплені гербовою печаткою відповідно до вимог Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України", – йдеться в проєкті постанови.

Якщо Кабмін прийме запропоновані МВС зміни, то продавцям і перегонникам доведеться витратитися на переклад документів на українську мову і проставлення на них апостиля. Ці витрати, найімовірніше, вони закладуть в кінцевий цінник для покупця.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні склали список автомобілів, які підлягають обов'язковому оподаткуванню в розмірі 25 000 грн.

30 січня 2020 року Державна податкова служба запустила онлайн-сервіс, який буде корисний всім тим, хто бажає розмитнити авто. З його допомогою відпадає необхідність у послугах митного брокера.

Українарозмитненняавто
Поділитися в Facebook
  1. /Економіка