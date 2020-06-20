В Україні хочуть посилити правила розмитнення авто

У Міністерстві внутрішніх справ запропонували змінити порядок першої реєстрації транспорту, який завозиться в Україну з-за кордону. Зокрема можуть ввести заборону на ввезення битих авто під утилізацію.

Про це сказано на сайті МВС в запропонованому проєкті постанови. Як пояснюється в статті UBR, якщо зміни ухвалять, завезти переобладнані з вантажних в пасажирські машини стане проблематично.

Які зміни пропонують внести:

Забороняється перша реєстрація вживаних мікроавтобусів, якщо вони були перероблені з вантажних в пасажирські.

Для реєстрації транспорту, ввезеного в Україну, як і раніше, буде потрібна перевірка сертифіката відповідності. Але якщо зараз досить його копії, то в разі ухвалення постанови документ перевірять через реєстр виданих сертифікатів.

Завезення в Україну битих машин "під утилізацію" забороняється. Зареєструвати можна буде тільки автомобілі з техпаспортом. Довідка про утилізацію, як зараз, вже не підійде.

Для вживаного транспорту вимагатимуть переклад документів про його реєстрацію за кордоном. Перекласти документи можна буде тільки через консульство або офіційні органи інших держав.

"Без легалізації такі документи приймаються в тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Такі документи також можуть бути скріплені гербовою печаткою відповідно до вимог Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України", – йдеться в проєкті постанови.

Якщо Кабмін прийме запропоновані МВС зміни, то продавцям і перегонникам доведеться витратитися на переклад документів на українську мову і проставлення на них апостиля. Ці витрати, найімовірніше, вони закладуть в кінцевий цінник для покупця.

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