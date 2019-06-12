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В Україні газ для населення продаватимуть за найнижчою ціною: що зміниться

19.8тЧитати матеріал російською

Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни на газ, який НАК "Нафтогаз України" продає населенню і теплокомуненерго (ТКЕ).

Про це йдеться в постанові №485 від 5 червня, опублікованій на сайті уряду (щоб подивитися відео по темі, доскролльте до кінця сторінки).

Вартість газу для побутових споживачів має відповідати мінімальному з чотирьох значень:

  • середня вартість імпортного газу, що склалася у процесі його розмитнення в Україні (за підсумками місяця, що передує місяцю поставки населенню; публікується Мінекономрозвитку);

  • середньозважена ціна за місяць за підсумками електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі;

  • середня арифметична ціна газу для промислових споживачів (за умови передоплати до місяця постачання газу), яка діяла у газовому місяці, що передує місяцю продажу населенню;

  • ціна, розрахована за раніше затвердженою формулою вартості газу по ПСО.

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Таким чином, уряд зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ населенню за тією з чотирьох середніх цін, яка буде найнижчою.

В Україні газ для населення продаватимуть за найнижчою ціною: що зміниться

Відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні в Україні знизили ціну на газ для населення з 8,55 до 8,38 грн за кубометр. З 1 травня вартість впала до 8,22 грн за кубометр.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що зниження ціни на газ на 300 гривень з 1 травня може бути не останнім. За прогнозами НБУ, у 2019 році тарифи на газ для населення можуть досягти імпортного паритету.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів Українигазтарифи
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Белая Лилия
Белая Лилия
Oгpoмнoe cпаcибo вceм тем, ктo покaзал мнe этoт прекрaсный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/dvl04x Пpoстo пpойдя пpoстoй oпpoс получилa почти пoлугoдовую зарплатy)) Пользуйтecь, пoкa еcть возможнocть=)
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Какие же вы щастливые стали после освобождения из тысячелетнего рабства. Вам и кредиты, вам и Томос, вам и любовь фсего мира, самые низкие цены на газ опять же вам. Европа, хуле. СУГС, ёпста!
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Иванов Петр
Иванов Петр
"населения будут продавать по самой низкой цене"- в мире? Или украине?
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