В Україні без субсидії може залишитись кожна п'ята сім'я: за що заберуть "знижку"

Перерахунок субсидій відбудеться вже через кілька тижнів. Всього є три причини для того, щоб залишити без "знижки": покупка на суму від 50 тис. грн, борги по комуналці або "помилка" в декларації про доходи. Враховуючи,що доходи перерахують, без субсидій можуть залишитись 20% сімей.

Як говориться в матеріалі "Обозревателя" , якщо виявиться, що "обов'язкового платежу" вистачає на оплату комунальних послуг в межах нормативів, то субсидії знімуть автоматично. І двох середніх зарплат в столиці досить для того, щоб оплачувати комуналку сім'ї з трьох осіб без субсидії. Після перерахунку без субсидій може залишитися кожна п'ята сім'я, розповідає координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

В цьому році, після прийдешнього перерахунку, розмір субсидії скоротиться для більшості сімей. Справа в тому, що при розрахунку будуть враховувати вже "осучаснені" пенсії і підвищену мінімалку. Крім того, за вказаний період виросли і середні зарплати. При розрахунку субсидій також будуть враховувати грудневі зарплати, які традиційно, з урахуванням премій та інших виплат, значно вищі середньої заробітної плати на поточний рік.

Раніше "Обозреватель" повідомляв про те, що в Україні може різко подорожчати комуналка.