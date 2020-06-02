В РНБО звернуться до Зеленського через кризу на ринку електроенергії

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) заявили про необхідність прийняття термінових рішень для збалансування роботи ринку електроенергії, недопущення маніпуляцій на ньому і захисту інтересів населення.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на засіданні робочої групи з проблемних питань функціонування енергетичної сфери.

У засіданні, зокрема, взяли участь т.в.о. глави Мінекоенерго Ольга Буславець, глава НКРЕку Валерій Тарасюк, заступник голови Виконавчого комітету Нацради реформ Олександр Ольшанський та інші.

"Учасники засідання обговорили проблемні питання функціонування ринку електричної енергії, заходи для збалансування його роботи та недопущення виникнення і поглиблення кризових ситуацій на ньому. За результатами засідання прийнято рішення узагальнити висловлені пропозиції і в триденний термін подати секретарю РНБО план конкретних заходів щодо подолання проблемних питань на ринку електричної енергії для доповіді президентові", – йдеться в повідомленні.

Олексій Данілов

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