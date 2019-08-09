"В один клік": в Україні запустили сервіс електронних пенсій

В Україні запровадили нову модель звернення громадян щодо призначення пенсії "в один клік" через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Зазначається, що новий сервіс передбачає надання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді – заяву і копії документів, завірені електронним підписом.

Після ухвалення рішення про призначення пенсії – отримання електронного повідомлення або СМС-повідомлення про необхідність візиту в сервісний центр по пенсійне посвідчення. Час очікування розгляду заяви – 10 днів, сервіс безкоштовний.

"Для нашого сервісу можна використовувати практично всі наявні версії електронного підпису", – зазначив директор департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Олександр Малецький.

Сервіс є однією зі складових системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі ("Е-пенсія"), яку реалізує ПФУ і яка містить заходи з переведення в електронну форму надання послуг, а також організацію обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.

Впровадження такої системи, на думку ПФУ, спростить взаємодію громадян із фондом, зменшить витрати часу на оформлення пенсії, дозволить подати звернення, не виходячи з дому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня Кабінет міністрів запустив послугу е-пенсія, ухваливши постанову про електронні послуги у сфері пенсійного забезпечення.

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