В Одесі гучна справа проти Труханова завершилася: суд виніс вердикт

У Малиновському районному суді Одеси винесли виправдувальний вирок відносно мера міста Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Як передає "Думская", у вівторок на засіданні розглядали "Справу Краяна" про покупку будівлі для "Нової мерії" на вулиці Косівській, 2д. Слухання в суді тривали понад півроку.

"Прокуратура просила покарати мера 12 роками в'язниці з конфіскацією майна. Для Павла Вугельмана просили призначити 11 років, Олексію Спектору, Володимиру Родіонову і Василю Шкрябаю - по 10 років (також з конфіскацією майна). Бізнесменам Ігорю Кравченко, Петру Загодиренку і оцінниці Галині Богдановій, які проходили обвинуваченими у справі, прокуратура просила також призначити реальний термін - 11, 10 і 7 років з конфіскацією майна", - повідомляє видання.

Відзначається, що адвокати говорили про неприпустимість зібраних доказів і грубі порушення, які допустили слідчі органи.

Також на думку адвоката Труханова Олександра Лисака, показання свідків, озвучені в суді, для слідства нічого цінного не повідомили. Раніше частину доказів провини підсудних, які зібрала прокуратура, суд визнав неприпустимими.

Суд над Трухановим dumskaya.net

Сам мер в суді під час своїй заключної промови, яка тривала 30 хвилин, заявив, що будівля "Нової мерії" була необхідна міській громаді, і прокурори з цим погодилися, змінивши обвинувальний акт. Також він назвав цю справу політичним замовленням.

Представники САП не були присутні в суді під час оголошення вироку. Відповідно, у сторони звинувачення буде час на оскарження вироку після отримання копії документа.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року НАБУ провело у Труханова обшуки в рамках двох кримінальних проваджень "за фактами можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської міської ради".

У лютому 2018 року мера Одеси затримали в аеропорту "Бориспіль". У підсумку його відпустили на поруки.

Стало відомо про те, що Труханов має паспорт громадянина РФ.

У червні 2018 року САП і НАБУ завершили розслідування щодо Труханова і співробітників міськради, яких підозрюють в розкраданні коштів міського бюджету. У жовтні в суд було передано обвинувальний акт.

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