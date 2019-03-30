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В обхід України: Угорщина задумала "газовий" удар у спину Києву

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Угорщина сподівається на початок поставок азербайджанського газу з 2021 року. При цьому український транзит опиниться під загрозою.

Угоду про створення енергетичної робочої групи для підготовки поставок узгодили міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто і його азербайджанський колега Парвіз Шахбазов у Баку, пише "Європравда".

"Угорщина зацікавлена в тому, щоб з 2021 року долучитися до збільшеного видобутку природного газу в Азербайджані, і постачання газу, призначених для Європи. Це надзвичайно важливо для Угорщини, так як диверсифікація маршрутів поставок газу на порядку денному вже тривалий час, але через різні геологічні і регіональні причин це не могло бути реалізоване", – сказав угорський міністр.

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В обхід України: Угорщина задумала "газовий" удар у спину Києву

При цьому увагу акцентували на тому, що конфлікт між Росією і Україною має дуже серйозний вплив на Центральноєвропейський регіон, оскільки угода, яка забезпечила би постійні поставки природного газу з початку наступного року, ще не укладена.

"Це є особливо серйозним викликом для Угорщини з огляду на те, що більше половини імпорту російського газу в Угорщину надходить через Україну", – пояснив Сийярто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Угорщина домовилася з Росією про постачання газу на 2020 рік навіть у разі зупинки транзиту Україною.

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Місце
Угорщина
Тег
транзит газу
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Пигин Макс
Пигин Макс
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Венгpы как и словаки с поляками имеют незалежную по полной.Такой халявы они не имели со вpемен СССP.И таких лохов как хохлы им больше нигде не найти.Завоpачивают pоссийский тpанзитный газ идущий к ним чеpез укpаинскую ГТС назад pевеpом путем нажатия кнопки на пульте и за всю эту нехитpую комбинацию получают 30 % от стоимости pоссийского газа.Ну 10% конечно откатывают банде Поpошенко.Но 20 % полновесные имеют от хохлолохов...Где такое счастье еще найти можно?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Вспоминается как Пеця Перший ездил в Турцию открывать газопровод Tanap. https://www.obozrevatel.com/economics/economy/v-turtsii-otkryili-gazoprovod-v-obhod-rossii-chto-skazal-poroshenko.htm Каким щастливым выглядел перзидент Украины держась за вентиль. Как же, ведь газопровод в обход России. А теперь вдруг Венгрия, нож и спина свиномордых долбоголовых папуасов.
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