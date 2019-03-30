В обхід України: Угорщина задумала "газовий" удар у спину Києву

Угорщина сподівається на початок поставок азербайджанського газу з 2021 року. При цьому український транзит опиниться під загрозою.

Угоду про створення енергетичної робочої групи для підготовки поставок узгодили міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сійярто і його азербайджанський колега Парвіз Шахбазов у Баку, пише "Європравда".

"Угорщина зацікавлена в тому, щоб з 2021 року долучитися до збільшеного видобутку природного газу в Азербайджані, і постачання газу, призначених для Європи. Це надзвичайно важливо для Угорщини, так як диверсифікація маршрутів поставок газу на порядку денному вже тривалий час, але через різні геологічні і регіональні причин це не могло бути реалізоване", – сказав угорський міністр.

При цьому увагу акцентували на тому, що конфлікт між Росією і Україною має дуже серйозний вплив на Центральноєвропейський регіон, оскільки угода, яка забезпечила би постійні поставки природного газу з початку наступного року, ще не укладена.

"Це є особливо серйозним викликом для Угорщини з огляду на те, що більше половини імпорту російського газу в Угорщину надходить через Україну", – пояснив Сийярто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Угорщина домовилася з Росією про постачання газу на 2020 рік навіть у разі зупинки транзиту Україною.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся