"В лапах пітекантропів": у "ДНР" визнали провал з віджатим підприємством

Призначена терористами "ДНР" "адміністрація" захопленого українського заводу "Сілур" завдала підприємству збитків у розмірі понад 170 млн рублів (64 млн грн).

Таку заяву зробив так званий "міністр доходів і зборів ДНР" Євген Лавренов. На ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський.

"Ось наочний приклад того, як загарбники керують віджатими українськими заводами. Захопити силою чуже майно виявилося не важко. А ось управляти їм розуму вже не вистачає. У підсумку одне з успішних в минулому підприємств Донецької області, яке опинилося в лапах пітекантропів, тепер генерує величезні борги", – написав він.

ДНРовци визнали, що їх так звана "тимчасова адміністрація", призначена на отжатом в українського власника заводі "Сілур", вкрала 152 млн рублів.



Тепер завод "Силур" передали росіянам. Цікаво, скільки ці в результаті вкрадуть? pic.twitter.com/PoWjT58uJD - Денис Казанський (@den_kazansky) August 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ запідозрила трьох українців у фінансуванні "ДНР/ЛНР". Вони постачали обладнання для шахт на непідконтрольній території. А зароблені кошти нібито йшли на потреби бойовиків.

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