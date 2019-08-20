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"В лапах пітекантропів": у "ДНР" визнали провал з віджатим підприємством

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Призначена терористами "ДНР" "адміністрація" захопленого українського заводу "Сілур" завдала підприємству збитків у розмірі понад 170 млн рублів (64 млн грн).

Таку заяву зробив так званий "міністр доходів і зборів ДНР" Євген Лавренов. На ситуацію звернув увагу блогер Денис Казанський.

"Ось наочний приклад того, як загарбники керують віджатими українськими заводами. Захопити силою чуже майно виявилося не важко. А ось управляти їм розуму вже не вистачає. У підсумку одне з успішних в минулому підприємств Донецької області, яке опинилося в лапах пітекантропів, тепер генерує величезні борги", – написав він.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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