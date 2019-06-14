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В Італії пробачать мільярди незадекларованих євро: як це буде

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В Італії запропонували амністувати громадян, які ховають мільярди незадекларованих євро в банківських депозитних комірках, якщо вони заплатять 15% податку на готівку.

З такою пропозицією виступив глава МВС Італії Маттео Сальвіні, передає "Економічна правда". Описуючи цей крок як угоду про "фіскальне перемир'я" для італійців, які сховали гроші, віце-прем'єр заявив, що "держава отримає мільярди, які вона може реінвестувати для зростання".

Вважається, що італійці зберігають близько 200 млрд євро в 1,5 мільйонів банківських комірках, ці гроші часто є результатом невказаних доходів.

Попередній лівоцентристський уряд Італії також розглядав питання про амністію в обмін на одноразовий платіж, але відмовився від ідеї, вважаючи, що рішення рівнозначно відмиванню грошей державою.

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Величезна кількість грошей, що зберігаються в банківських скриньках, стимулювало появу грабіжників банків, які називаються "кассетарі", які спеціалізуються на грабунку комірок. У жовтні банда "кассеттарі" увірвалася в банк в районі північного Риму, де живуть юристи, лікарі та банкіри, і провела вихідні, свердлячи десятки комірок.

Банки в Італії

Банки в Італії

Replyua.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому в Італії відому компанію Diamond Private Investment, яка займається продажем діамантів, звинуватили в мільйонних махінаціях на ринку. Правоохоронці заарештували майно виробника коштовних каменів в цілому на 700 млн євро.

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Місце
Італія
Теги
МВСЄвросоюзбанкдекларація
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