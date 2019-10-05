В Європі вирішили вдарити по любителях електронних сигарет

Уряд Італії планує підвищити податки на всі види тютюну, електронні сигарети і азартні ігри.

Про це повідомляє італійська портал TGCOM24. Журналісти відзначають, що вжиті заходи вдарять по цілому ряду громадян і стануть причиною підвищення цін на ряд продуктів і послуг.

Чоловік курить сигарету в кафе в Римі, Італія

Зокрема, відзначають аналітики, уряд вирішив "приділити увагу" тютюну і електронним сигаретам через резонансні події в США, де за останній час кілька людей загинули під час куріння вейпів. Згодом стало відомо, що всі загиблі використовували підроблені рідини з добавками наркотичних препаратів, проте місцева влада вже обговорюює питання про тимчасову заборону ароматизованих продуктів, що містять нікотин.

Інформацію підтверджує римська газета Il Messaggero, за даними якої урядове агентство по збору податків планує обкладати додатковими податками традиційні сигарети, електронні сигарети і курильні суміші.

При цьому видання відзначає, що попередній законопроект, спрямований на оподаткування електронних сигарет в 2013 році, був названий "шахрайським", і відкладений через його непопулярність серед власників магазинів та курців. Податок на альтернативні форми куріння був запропонований в 2018 році, але не отримав схвалення.

У сфері індустрії азартних ігор уряд планує посилити вимоги до спеціальної техніки, яка необхідна для функціонування гральних закладів і підвищити вартість офіційних дозволів для введення і експлуатації обладнання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США сотні людей захворіли на від електронних сигарет.

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