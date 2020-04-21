Ціна на газ з постачанням у вівторок на британському хабі National Balancing Point впала до $48,5 за тисячу кубометрів, а на вівторок - $45,65.

Це вже нижче ціни газу в Росії ($64 в західних областях країни). Йдеться тільки про ціну блакитного палива, без урахування будь-яких поправок на транспорт і експортних мит, передає "Інтерфакс".

Відзначається, що на минулому тижні ціна блакитного палива трималася на рівні $62,5.

У Європі подешевшав газ

П'ять років тому у Великій Британії було зупинено головне підземне сховище Rough, і тепер воно не в змозі адсорбувати зайву пропозицію блакитного палива. Крім того, на термінали королівства продовжує надходити скраплений природний газ: за перші 19 днів квітня постачання СПГ в країну зросли на 5%.

На головній спотової майданчику Європи – голландської TTF – газ з постачанням у вівторок коштує вже $69,4 за тисячу кубів у порівнянні із середньою ціною $76 на минулому тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до глави Росії Володимира Путіна з вимогою переглянути ціну на газ в умовах пандемії коронавірусу у світі.

Варто відзначити, що в світі стався обвал на ринку нафти. Російські нафтовики почали продавати бензин на біржі собі в збиток через глобальне падіння попиту на ринку викликане епідемією коронавірусу.

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