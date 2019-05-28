В ЄС з'явилися нові купюри в 100 і 200 євро: як вони виглядають

В Євросоюзі 28 травня ввели в обіг нові купюри - 100 і 200 євро.

Як повідомляє DW, банкноти зберегли колишню колірну гамму, але трохи змінився їхній дизайн. Вони стали вужчими: тепер їхня ширина така сама, як у купюри в 50 євро.

Також нові купюри мають додаткові елементи захисту. На них нанесені видимі оку захисні знаки, які може помітити тільки машина. Крім того, на купюрах є голограма, яка змінюється при обертанні. Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти, нові купюри в 5, 10, 20 і 50 євро вже вийшли в обіг.

Нові 200 євро Європейський центральний банк

Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу. У Центробанку ЄС очікують, що новий дизайн купюр дозволить вирішити проблему з фальшивомонетниками.

Нові 100 євро Європейський центральний банк

Оновлена купюра в 500 євро випускатися не буде, у кінці 2018 року стару версію перестали випускати в обіг. Це зроблено, щоб утруднити фінансування тероризму і нелегальної трудової діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні рівно через рік в кожній маршрутці, у всіх кіосках і магазинах повинні встановити термінали. Національний банк і Кабмін взяли курс на економіку без паперових грошей (cashless economy). Поки плани, в порівнянні з країнами ЄС, здаються більш ніж скромними – скоротити обсяг готівки до 9,5% ВВП до 2020-го.

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