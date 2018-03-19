У ЄС заговорили про торгову війну зі США через Трампа

Німеччина вважає, що американські спецмита на європейські сталь і алюміній можуть спричинити торговельну війну.

"Я не хочу, щоб між Європою та США почалась торгівельна війна", – заявив міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр, передає Deutsche Welle.

Альтмаєр наголосив, що зацікавлений у виробленні Німеччиною сталі за конкуретноспроможними цінами, і додав, що бажав би такого і Сполученим Штатам.

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Німецький міністр вказав на важливість діалогу зі США щодо запланованих Вашингтоном торговельних мит.

Також Альтмаєр наголосив, що Європа не дасть Сполученим Штатам розділити себе, однак не висловив впевненості, що до кінця тижня Вашингтону і Брюсселю вдасться домовитись.

Як повідомляв "Обозреватель", 8 березня президент США Дональд Трамп підписав закон про збільшення мит на імпорт до країни сталі та алюмінію.