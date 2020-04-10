В "ЄС" розробили три ініціативи для допомоги населенню під час карантину

Партія "Європейська солідарність" запропонує уряду три ініціативи, які допоможуть Україні пережити епідемію COVID-19.

Про це в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" заявив співголова ЄС Артур Герасимов. За його словами, зараз ЄС просуває три ініціативи, які повинні допомогти населенню за часів карантину. Перша – страхування медиків, друга – допомога малому та середньому бізнесу, і третя – підтримка малозабезпеченого населення продуктами харчування.

Герасимов також додав, що першу ідею вже підтримав президент України Володимир Зеленський, а другу вони покажуть парламенту вже завтра, 11 квітня.

"Повинна бути чітка стратегія, але в уряду такої стратегії немає, на жаль. А у "Європейської солідарності" вона є і там є три ініціативи. Першу, зі страхування медиків, сьогодні підтримав Зеленський", – сказав Герасимов.

Артур Герасимов Скріншот з відео

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