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5 квітня • оновлено в 17:08
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В енергетиці двостороння пневмонія через Геруса – екснардеп

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Імпорт російської електроенергії, який відкрили завдяки "поправці Геруса", призвів до колапсу вітчизняної енергетики та позбавив роботи українських енергетиків та шахтарів. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Сьогодні Україна в цей надзвичайно важкий час, в умовах пандемії ми, країна, продовжуємо купувати російську і білоруську електроенергію. Купуючи імпортну електроенергію, ми знищуємо, ті, хто привів до цього, знищують робочі місця тут, в Україні. І цей колапс, який сьогодні попереджають фахівці про те, що в енергетиці, він не сьогодні з'явився. Ми про це говоримо з жовтня минулого року, коли так званий "слуга народу", а насправді Росії Андрій Герус запустив сюди в Україну російську і білоруську електрику", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що з жовтня минулого року Україна сплатила Росії 7 млрд грн за електроенергію замість того, щоб спрямувати ці кошти на розвиток власної енергетики і зберегти робочі місця українців в енергетичній та вугледобувній галузі.

"Де тут виграш України? Виграш Росії ми бачимо. Вони з жовтня місяця отримали 7 мільярдів гривень і забезпечили роботою і зарплатою своїх шахтарів і енергетиків. Де виграш України? закриті робочі місця, втрачені десятки тисяч людей, які виїхали невідомо куди і невідомо за чим. Закриті підприємства, безгрошів'я в українських шахтарів. Плани влади закрити шахти і 30 тисяч шахтарів залишити без роботи", – наголосив Ляшко.

На його думку, нинішня важка ситуація в енергетиці є наслідком дій голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який ініціював відновлення імпорту російського струму.

"Якщо перевести на медичну тему, то я сказав би так. Сьогодні в енергетиці двостороння пневмонія, надзвичайно тяжкий стан. Результати, причини цієї пневмонії – вірус Геруса, який запустили в українську енергетику у минулому році. Сьогодні державні органи НКРЕКП, уряд, Міністерство енергетики не виконують свою ключову функцію – захист робочих місць українців і енергетична безпека країни", – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС. У зв’язку з цим 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня імпорт струму з Росії і Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС, проте його вимога не виконується і імпорт струму продовжується.

18 березня Кабінет Міністрів України ввів з 1 квітня спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії та вугілля з Росії, крім антрациту і коксівного вугілля.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Реформа ринку електроенергії
Особи
Олег Ляшко Андрій Герус
Місце
Україна
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