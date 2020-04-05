В енергетиці двостороння пневмонія через Геруса – екснардеп

Імпорт російської електроенергії, який відкрили завдяки "поправці Геруса", призвів до колапсу вітчизняної енергетики та позбавив роботи українських енергетиків та шахтарів. Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Сьогодні Україна в цей надзвичайно важкий час, в умовах пандемії ми, країна, продовжуємо купувати російську і білоруську електроенергію. Купуючи імпортну електроенергію, ми знищуємо, ті, хто привів до цього, знищують робочі місця тут, в Україні. І цей колапс, який сьогодні попереджають фахівці про те, що в енергетиці, він не сьогодні з'явився. Ми про це говоримо з жовтня минулого року, коли так званий "слуга народу", а насправді Росії Андрій Герус запустив сюди в Україну російську і білоруську електрику", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що з жовтня минулого року Україна сплатила Росії 7 млрд грн за електроенергію замість того, щоб спрямувати ці кошти на розвиток власної енергетики і зберегти робочі місця українців в енергетичній та вугледобувній галузі.

"Де тут виграш України? Виграш Росії ми бачимо. Вони з жовтня місяця отримали 7 мільярдів гривень і забезпечили роботою і зарплатою своїх шахтарів і енергетиків. Де виграш України? закриті робочі місця, втрачені десятки тисяч людей, які виїхали невідомо куди і невідомо за чим. Закриті підприємства, безгрошів'я в українських шахтарів. Плани влади закрити шахти і 30 тисяч шахтарів залишити без роботи", – наголосив Ляшко.

На його думку, нинішня важка ситуація в енергетиці є наслідком дій голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який ініціював відновлення імпорту російського струму.

"Якщо перевести на медичну тему, то я сказав би так. Сьогодні в енергетиці двостороння пневмонія, надзвичайно тяжкий стан. Результати, причини цієї пневмонії – вірус Геруса, який запустили в українську енергетику у минулому році. Сьогодні державні органи НКРЕКП, уряд, Міністерство енергетики не виконують свою ключову функцію – захист робочих місць українців і енергетична безпека країни", – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема до обмеження потужностей українських енергопідприємств і зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС. У зв’язку з цим 25 лютого 2020 року президент України Володимир Зеленський доручив зупинити з 1 березня імпорт струму з Росії і Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС, проте його вимога не виконується і імпорт струму продовжується.

18 березня Кабінет Міністрів України ввів з 1 квітня спеціальне мито в розмірі 65% на імпорт електроенергії та вугілля з Росії, крім антрациту і коксівного вугілля.

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