У Черкасах розгорівся масштабний скандал довкола ремонту доріг

Власник приватної компанії з будівництва доріг "ШРБУ-48" Бахтіяр Сапаєв звинуватив чиновників Черкаської облдержадміністрації у вимаганні 10% відкатів із держзамовлення.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Там Сапаєв опублікував публічне звернення до голови ОДА Романа Боднара, де наголосив, що "служба місцевих доріг вимагає 10% відкату".

"Після відмови "ШРБУ-48" платити 10% відкату підприємство безпідставно дискваліфікували в п'яти тендерах, причому пропозиція "ШРБУ-48" була дешевша на 5 млн гривень. Заява про злочин нами направлена в поліцію, прокуратуру та СБУ. Прошу взяти на особистий контроль розслідування цієї справи та зробити оцінку діяльності Бохіна Романа", – написав Сапаєв.

У системі ProZorro є дані про відхилення департаментом будівництва 28-29 травня пропозицій фірми "ШРБУ-48" у п’яти тендерах. Ще щодо одної процедури фірму теж відхилено, але остаточний протокол ще не сформовано. У цих шести тендерах загальна очікувана вартість становить 60,39 млн грн.

Довідка:

Роман Бохін очолив департамент будівництва ОДА у січні 2020 року. До того він обіймав посади першого заступника генерального директора ДП "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту "Донецьк". Із 2014 року був заступником директора департаменту інвестиційної діяльності, майнових відносин та акціонерного капіталу НАК "Надра України". Із 2017-го – очолював КП Миколаївської міської ради "Капітальне будівництво міста Миколаєва".

Бохіна на посаду призначив і підпорядкував його департаменту функції з управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення в межах області керівник ОДА Роман Боднар.

Бахтіяр Сапаєв є одним із найвідоміших шляховиків України. Упродовж 2005-2010 років він очолював Черкаську САД, а 2010 року – ДК "Автомобільні дороги України". Forbes пов’язував його із колишнім очільником "Укравтодору" Володимиром Демішканом – другом Віктора Януковича. За Януковича "Уманьавтодор" отримав підряд на будівництво моста через Дніпро в Запоріжжі, однак роботи не виконав, і автодорівці судилися за повернення авансу й штрафів на 313 млн грн. Після тих судів Сапаєв заснував нову фірму "ШРБУ-48", яка й продовжила брати участь у державних тендерах, однак вже на менші суми, ніж "Уманьавтодор".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Протягом 2018-2022 років Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

У лютому 2020 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок залучення кредитних грошей для "Укравтодору" розміром 19,5 млрд гривень.

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