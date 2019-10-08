Обвал платежей на таможне: недопоступление в бюджет согласно плану, по официальным данным, составляет за январь-сентябрь 2019-го 30 миллиардов гривен. По неофициальным данным, если не считать налогов, которые у нас крупнейшими компаниями традиционно выплачиваются "наперед", реальный провал плана доходов составляет минус 52 миллиарда.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-августе вырос на 10,6% - до 7,2 млрд долларов. По данным бывшего депутата ВР Татьяны Остриковой, таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). Хотя должно быть наоборот – ведь объем импорта официально вырос - $5,036 млрд в августе 2019 года, тогда как в том же августе 2018-го - $4,957 млрд. долларов. По данным бывшего начальника киевской таможни Сергея Тупальского, общий задекларированный вес импорта в августе 2019-го по сравнению с августом 2018-го вырос на 13%, а в то время как стоимость возросла всего на 2%! То есть импорт растет, а платежей в бюджет перечисляют с каждым месяцем все меньше.

Системной борьбы с контрабандой в государстве не ведется. Надо отдать должное президенту В.Зеленскому – вертикаль сбора взяток и откатов не существует, никто никого не загоняет, и это новая для Украины ситуация.

Но в то же время не выстроена и система управления, поэтому коррупция децентрализировалась и перешла на местный уровень.

Условия для ликвидации масштабного таможенного мошенничества и уклонения от уплаты налогов сейчас исключительные. Но координации работы между всеми ответственными структурами нет. Кабмин, Таможенная служба, СБУ, ГФС, НПУ, ГПСУ, ГБР, ГПУ – ВОСЕМЬ ведомств отвечают за борьбу с контрабандой и таможенным мошенничеством. Отвечают каждый сам за себя – и потому обещаний и пресс-релизов куда больше, чем результатов.

Ответственность в первую очередь лежит на тех профильных ведомствах, которые уполномочены на выполнение данных задач президентом Зеленским. И масштаб проблемы таков, что решать вопрос необходимо на уровне Совета национальной безопасности и обороны. Надеемся, что назначенный сегодня Секретарь СНБО Данилов незамедлительно займется этим вопросом.

Стоимость провоза контрабанды возросла, договоренности работают плохо, централизованной системы пропуска через границу нет. Но как показывает объективная таможенная статистика, контрабанда стала децентрализованной, а эффективность работы государственных структур невысока. Надо хотя бы информационно осветить эту ситуацию в минимальном объеме.

Что ж, проведем обзор ситуации на границе. Назовем имена, которые знают на таможне все, которые давно были озвучены в открытом доступе в интернете, и которые продолжают действовать на границе в "белых"-"серых"-"черных" схемах даже сейчас, при новой власти.

Часть 1. Одесса.

Самые большие объемы импорта идут здесь.

Из Китая и Турции – морскими контейнерами.

Из Турции - автомобильным транспортом.

Из Китая - автомобильным транспортом через Европу.

Здесь все традиционно – руководство таможней по-прежнему в руках людей, назначенных ставленником Гройсмана Александром Власовым. Власова президент Зеленский заставил уволиться. А кадры его трудятся по-прежнему на главных таможенных воротах страны. Начальник таможни - Мартынов Сергей, начальник таможенного поста "Черноморск" - Меркатун Анатолий, начальник таможенного поста "Одесса-центральный" - Домнич Александр.

Самые большие объемы недостоверного декларирования и неуплаты таможенных сборов тоже идут здесь.

Основные операторы по провозу грузов по "модным" схемам в Одессе:

1)Альперин Вадим – фигурант уголовного дела НАБУ, в интернете о нем пишут, как об одном из крупнейших контрабандистов, который сохраняет влияние и связи во власти уже 28 лет.

2) Фирманюк Орест – как пишут о нем в интернете, один из крупнейших контрабандистов за последние 10 лет. В частных разговорах с таможенниками регулярно ссылается на тесное общение с Алексеем Гончаруком. Фирманюк работает на терминале "Бонд" поста "Черноморск". На терминале "Бонд" автомобили с грузами, подконтрольными Фирманюку пользуются особым вниманием. Фирманюк также один из многолетних при всех властях воротил.

3) Семенцов Ростислав - родной брат начальника Департамента защиты экономики Нацполиции по Одесской области Семенцова Алексея (работает на терминале Лиски поста "Одесса- Центральный").

4) Виктор Шерман (работает на терминале АвтоЗАЗ поста "Черноморск").

5) Александр Чудаков – фигурант уголовного дела СБУ по контрабанде сигарет, по данным в интернете, - доверенное лицо бывшего первого заместителя начальника ГСУ СБУ Кравченко Александра (работает на терминале Лиски поста "Одесса- Центральный").

6) Студенец Вячеслав – по данным в интернете, это зять бывшего прокурора Одесской области Галкина Александра.

7) Влад Берега - в зоне деятельности таможенного поста "Одесса Центральный".

8) Симонов Вадим - представитель народного депутата Николая Паламарчука. Он оператор, а Паламарчук его связь.

9) Черный Сергей - представляет интересы бывшего начальника 4 управления СБУ по Одесской области

Разумеется, вся эта система без "крыши" существовать не может. Вот кто светится сейчас в делах вокруг Одесской таможни:

Государственное бюро расследований – Моргун (советник главы ГБР Р. Трубы).

Бывший департамент защиты экономики Нацполиции – по данным в интернете, это связка Семенцов (начальник управления ДЗЭ НПУ Одесской области) - Целиков (начальник отдела в ДЗЭ НПУ Одесской области).

Департамент организации противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы – Василий Поезд, по данным в интернете, имеющий близкие контакты с одиозным налоговым генералом времен Януковича – Юрием Атаманюком.

Часть 2. Львов

В.Полусыток; многолетний "смотрящий" на западной границе, бывший таможенник.

И.Бокало; многолетний "смотрящий" на западной границе, бывший таможенник.

Валентина Яж, старшая смены.

В зоне деятельности Львовской таможни наибольший объем товаров с использованием незаконных схем перемещается через таможенные посты "Рава-Русская" и "Краковец".

Здесь везут все:

- овощи и фрукты (фурами);

- промышленное оборудование (фурами);

- сельскохозяйственная и специальная техника (фурами);

- высоколиквидные товары (телефоны, планшеты, аудио и фототехника, кальянный табак и т.д.) (фурами как догрузы к основной товарной партии, а также микроавтобусами);

- мясо, сыр, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, косметология и другое (пассажирскими автобусами и микроавтобусами).

Активно работают смены таможенного поста "Краковец" в контакте с И. Бокало, а именно:

Отдел таможенного оформления №1 – Начальник Бульбах Б.И.

Отдел таможенного оформления №4 – Начальник Ошуст О.М.

На этих сменах осуществляется пропуск больших партий товаров с использованием схемы "догрузов" к основной партии товаров грузовым автотранспортом, а так же с использованием пассажирских микроавтобусов с маскировкой под "норму" пропускаются большие объемы промышленной группы товаров (бытовая техника, электротовары, стройматериалы, бытовая химия и т.п.).

С использованием пассажирских микроавтобусов на "Краковце" "работает" смена на контакте с В.Яж. В основном, тут реализуется схема проезда таких товаров как одежда, обувь, промышленные товары, продукты питания.

Контакты на "работу" со стороны СБУ, В. Полусыток, И. Бокало и В. Яж получили еще от бывшего первого заместителя начальника ГУ "К" В. Писного, близкими к которому в интернете называют В. Стеця (бывший начальник ГВ "К" Львовского управления СБУ) и А. Дзеру (заместитель начальника ГВ "К" Львовского управления СБУ).

Писный сохраняет свое влияние и связи в СБУ, часть его назначенцев остается на должностях.

Эффективность "мобильных групп" по борьбе с контрабандой, экстренно созданных и.о. начальника Львовской таможни Е. Сафоновым и его заместителем по борьбе с контрабандой Ярославом Скромным, остается символической – сколько их уже создавали раньше этих мобильных групп, из таможенников с зарплатой в 6-7 тысяч гривен для борьбы с подпольными контрабандитами-миллиардерами… Результат всегда один и тот же – все очень быстро договариваются.

Часть 3. Волынь

В зоне деятельности Волынской таможни, в частности таможенного поста "Ягодын", так же налажены схемы пропуска товаров через таможенную границу. По данным в интернете, там особой известностью пользуются смены Б. Глущука, В. Пинчука и А. Марчука.

С использованием незаконной схемы маскировки больших объемов товаров под "норму" (порог для беспошлинного ввоза в страну товаров гражданами) работает таможенный пост "Устилуг". Непонятно, почему на это не реагирует Михаил Фролов, начальник 4 сектора отдела "К" в Волынской области.

Часть 4. Черновцы

Основные операторы по провозу грузов по "модным" схемам в Черновцах:

Саша Слон (приближенный народного депутата VIII созыва Максима Бурбака);

Юрий Кушнир.

Часть 5. Закарпатье

В Закарпатской области основной незаконный товаропоток проходит через таможенные посты "Тиса" "Лужанка" и "Вилок".

В основном работа идет по схемам "пиджаки" - то есть с использованием жителей приграничных сел, когда фуры с импортным товаром разгружаются вблизи границы, а товар распределяется между физлицами и переносится вереницами носильщиков вручную через границу. Якобы для собственных нужд, то есть вообще без уплаты налогов.

Так же осуществляется ввоз товаров с помощью микроавтобусов с маскировкой под "норму" (порог для беспошлинного ввоза в страну товаров гражданами). В основном таким способом ввозят высоколиквидные товары, брендовую одежду и косметику из Италии.

Что с этим делать - ни Иван Рудницкий, глава СБУ в Закарпатской области, ни другие руководители таможни, ГФС, полиции, ГБР на местах пока не понимают. Одними строгими приказами ситуацию не исправить, нужна слаженная работа всего государства.

Валерий Пересоляк, экс-таможенник, известный в интернете как схемщик, уполномоченный решать вопросы на таможенных постах "Тиса" и "Лужанка", является связующим звеном между таможней и контролирующими органами.

Выводы:

Потери бюджета растут, при том, что потоки импорта возрастают. Экс-депутат Татьяна Острикова показала, что падение поступлений не связано ни с изменением цен на импорт топлива, ни с льготами на электротранспорт. Это результат отсутствия системной государственной политики, отсутствия аудита и постоянного контроля работы таможни. Обстановка усугубляется пассивной позицией представителей государственных структур, в сферу деятельности которых входят функции борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями. Произносятся громкие слова и честные намерения, которые не подкрепляются плановой работой. В результате незаконные схемы ввоза товара в Украину продолжают реализовываться практически по всему западному региону.

УЗЭ НПУ всего западного региона, находясь на этапе проведения реорганизации данной структуры, практически приостановили свою деятельность по контролю за совершением незаконных операций в сфере внешней экономики. Похожая ситуация складывается в органах Госпогранслужбы. Региональное руководство ГПСУ дает распоряжения усилить работу, направленную на противодействие деятельности по незаконному ввозу товаров в Украину, но на уровне "низов" - старших пограничных смен и, тем более, досмотровых инспекторов данные распоряжения не спешат выполняться.

И так везде. Денежные средства, полученные в результате бездействия "низов" делятся на месте и "наверх" не передаются.

Разумеется, нельзя не отметить и проблемы организации – контролировать тысячи километров государственной границы силами сотрудников с зарплатами от 6 до 17 тысяч гривен, которым каждый час делаются предложения на куда большую сумму, без улучшения условий работы и без оснащения современными электронными сканерами, видеокамерами и системами учета и аудита – невозможно.

Год еще не завершен, а потери от годового плана бюджета уже свыше 30 миллиардов гривен! Так ведь за эти огромные деньги при плановом подходе можно было бы быстро провести реформу всех госструктур, которые работают на границе, решить основные социальные, организационные и технические проблемы.

Государство должно создать свою инфраструктуру, которая делает его эффективным. Иначе по-прежнему на границе, как и все 28 лет ранее, главными фигурами будет не власть, а отставные околотаможенные барыги…

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