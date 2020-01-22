Уже 7 місяців поспіль: українська промисловість продовжила стрімке падіння

Українська промисловість, продовжуючи стрімко втрачати свої позиції майже за всіма ключовими галузями, у грудні 2019 обвалилася на 7,7% порівняно з груднем минулого року.

"Це вже 7 місяць поспіль падіння промисловості в Україні", – повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його словами, подібне в українській промисловості відбувалося лише в 2014-2015 роках під час активних дій на сході.

Українська промисловість стрімко падає UBR.ua

"Вперше з 2015 відбулось річне падіння промисловості, за результатами 2019 року вона впала на 1,8% відсотки, хоча Мінекономіки лише місяць тому прогнозували зниження на 0,6%. Треба враховувати, що за результатами 2018 року частка промисловості у ВВП була найбільша і складала 20,09%", – зазначив Компанієць.

Індекс промислової продукції порівняно з місяцями минулого року ФБ Володимира Компанійця

Індекс промислової продукції ФБ Володимира Компанійця

Також економіст повідомив, що серед областей, у яких промисловість у 2019 році виросла найбільше, опинилися:

Вінницька 13,5% Одеська 7,3% Рівненська 5,8% Херсонська 3,4% Кіровоградська 2,7%

При цьому найбільше падіння спостерігалося у таких:

Хмельницька -14,8% Закарпатська -14,3% Чернігівська -10,1% Житомирська -7,1% Волинська -5,7%

Індекс промислової продукції по регіонах ФБ Володимира Компанійця

Індекс промислової продукції за видами діяльності ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році на 10,5% зросла роздрібна торгівля. При цьому індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%.

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