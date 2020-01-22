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23 січня • оновлено в 00:08
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Уже 7 місяців поспіль: українська промисловість продовжила стрімке падіння

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Українська промисловість, продовжуючи стрімко втрачати свої позиції майже за всіма ключовими галузями, у грудні 2019 обвалилася на 7,7% порівняно з груднем минулого року.

"Це вже 7 місяць поспіль падіння промисловості в Україні", – повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його словами, подібне в українській промисловості відбувалося лише в 2014-2015 роках під час активних дій на сході.

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Українська промисловість стрімко падає

Українська промисловість стрімко падає

UBR.ua

"Вперше з 2015 відбулось річне падіння промисловості, за результатами 2019 року вона впала на 1,8% відсотки, хоча Мінекономіки лише місяць тому прогнозували зниження на 0,6%. Треба враховувати, що за результатами 2018 року частка промисловості у ВВП була найбільша і складала 20,09%", – зазначив Компанієць.

Індекс промислової продукції порівняно з місяцями минулого року

Індекс промислової продукції порівняно з місяцями минулого року

ФБ Володимира Компанійця

Індекс промислової продукції

Індекс промислової продукції

ФБ Володимира Компанійця

Також економіст повідомив, що серед областей, у яких промисловість у 2019 році виросла найбільше, опинилися:

  1. Вінницька 13,5%

  2. Одеська 7,3%

  3. Рівненська 5,8%

  4. Херсонська 3,4%

  5. Кіровоградська 2,7%

При цьому найбільше падіння спостерігалося у таких:

  1. Хмельницька -14,8%

  2. Закарпатська -14,3%

  3. Чернігівська -10,1%

  4. Житомирська -7,1%

  5. Волинська -5,7%

Індекс промислової продукції по регіонах

Індекс промислової продукції по регіонах

ФБ Володимира Компанійця

Індекс промислової продукції за видами діяльності

Індекс промислової продукції за видами діяльності

ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році на 10,5% зросла роздрібна торгівля. При цьому індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%.

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Автор
Марина Погорілко
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Клименко Ірина
Клименко Ірина
Ну, ведь это же просто совпадение, правда, что падение совпало со сроком президентства Шрека? Это просто кошмар, а не управление государством, не команда, а бродячий цирк, который за наши деньги гастролирует по миру, вот сейчас уехал на гастроли в Давос. Может у них уже и афиша есть?
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Промышленность и сельское хозяйство для рабов «за паребриком»!!! Украинцы «белые воротнички» - только IT-технологии, гиперлупы, банки, казино, публичные дома! Украина це Еуропа! Слава Украине!
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Пока украинцы учили русский язык то уровень жизни а с ним индустриализация росли как только украинцы стали массово учить мову и уровень жизни и индустриализация стало скатываться в опу .......ну скажите мне какую промышленность можно поднять разговаривая на языке тупых папуасов ???
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