Уже 7 місяців поспіль: українська промисловість продовжила стрімке падіння

Українська промисловість, продовжуючи стрімко втрачати свої позиції майже за всіма ключовими галузями, у грудні 2019 обвалилася на 7,7% порівняно з груднем минулого року.
"Це вже 7 місяць поспіль падіння промисловості в Україні", – повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
За його словами, подібне в українській промисловості відбувалося лише в 2014-2015 роках під час активних дій на сході.
Українська промисловість стрімко падає
UBR.ua
"Вперше з 2015 відбулось річне падіння промисловості, за результатами 2019 року вона впала на 1,8% відсотки, хоча Мінекономіки лише місяць тому прогнозували зниження на 0,6%. Треба враховувати, що за результатами 2018 року частка промисловості у ВВП була найбільша і складала 20,09%", – зазначив Компанієць.
Індекс промислової продукції порівняно з місяцями минулого року
ФБ Володимира Компанійця
Індекс промислової продукції
ФБ Володимира Компанійця
Також економіст повідомив, що серед областей, у яких промисловість у 2019 році виросла найбільше, опинилися:
Вінницька 13,5%
Одеська 7,3%
Рівненська 5,8%
Херсонська 3,4%
Кіровоградська 2,7%
При цьому найбільше падіння спостерігалося у таких:
Хмельницька -14,8%
Закарпатська -14,3%
Чернігівська -10,1%
Житомирська -7,1%
Волинська -5,7%
Індекс промислової продукції по регіонах
ФБ Володимира Компанійця
Індекс промислової продукції за видами діяльності
ФБ Володимира Компанійця
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році на 10,5% зросла роздрібна торгівля. При цьому індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%.
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